القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بعنوان معًا بالوعي نحميها بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ

نظم المجلس بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، ندوة توعوية بعنوان «معًا بالوعي نحميها»، بكلية الطب بالجامعة، بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات من مختلف كليات الجامعة.

وأكدت الدكتورة رشا مهدي، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، أهمية نشر الوعي بين الشباب وتنمية قدرتهم على التحقق من المعلومات والتمييز بين الحقائق والشائعات، مشددةً على ضرورة تعزيز الحوار البناء وتكامل جهود المؤسسات الوطنية والأكاديمية، بما يسهم في دعم المشاركة الإيجابية للشباب في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس بكفر الشيخ ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية التعاون بين الجامعة وفرع المجلس في تنفيذ الأنشطة التوعوية الموجهة للشباب، وتعزيز وعيهم بالقضايا المجتمعية والوطنية، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية المجتمعية، مشيرةً إلى أهمية تكامل الجهود لدعم قضايا المرأة والأسرة وبناء الإنسان.

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنمية الوعي الوطني والمجتمعي، وآليات التحقق من المعلومات ومواجهة الشائعات، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، فضلًا عن دور الشباب في التعامل مع التحديات المجتمعية والمساهمة في الحفاظ على استقرار المجتمع.

وشهدت الندوة تفاعلًا من الطلاب والطالبات من خلال المناقشات والمداخلات التي أكدت أهمية دور الشباب في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة الإيجابية في القضايا الوطنية.