"قومي المرأة" يهنئ السفيرة ماهي عبداللطيف بإعادة انتخابها لعضوية هيئة حقوق الإنسان بـ"التعاون الإسلامي"

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار السفيرة ماهي عبد اللطيف؛ بمناسبة إعادة انتخابها لعضوية الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بعد حصولها على أعلى عدد من الأصوات ضمن المجموعة العربية.

وأكدت المستشارة أمل عمار "أن إعادة انتخاب السفيرة ماهي عبداللطيف تعكس الثقة في كفاءتها وقدراتها، وتؤكد حضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية".

وأعربت عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يعكس ما تحظى به الكفاءات المصرية من تقدير وثقة على المستوى الدولي، متمنية للسفيرة ماهي عبداللطيف دوام التوفيق والنجاح في مواصلة إسهاماتها في دعم قضايا حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي.