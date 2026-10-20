القومي للمرأة ينظم يومًا ترفيهيًا لـ600 فتاة من فتيات برنامج «نورة» بحي الأسمرات

نظم المجلس القومي للمرأة يومًا ترفيهيًا بمشاركة 600 فتاة من فتيات البرنامج بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، بهدف تعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي، وترسيخ قيم التعاون والمشاركة الإيجابية من خلال أنشطة تفاعلية وألعاب ترفيهية متنوعة.

وشهد اليوم تنفيذ مجموعة من الأنشطة الجماعية التي أتاحت للفتيات فرصًا للتفاعل وتبادل الخبرات، وتنمية روح الفريق، في أجواء مليئة بالبهجة والحيوية، بما يعزز قدراتهن على التواصل والتعاون، ويدعم بناء علاقات إيجابية فيما بينهن.

كما عكست مشاركة الفتيات وتفاعلهن مع الأنشطة أهمية توفير مساحات آمنة وداعمة تجمع بين الترفيه والتعلم، وتتيح لهن التعبير عن أنفسهن، وتنمية مهاراتهن الحياتية، وتعزيز ثقتهن بقدراتهن وإمكاناتهن.

واختُتم اليوم بتوزيع الهدايا على الفتيات، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، في تجربة تجمع بين المتعة والتفاعل الإيجابي، وتؤكد أهمية الأنشطة الترفيهية في دعم النمو المتكامل للفتيات، وتعزيز شخصياتهن، وتنمية قدراتهن بما يسهم في بناء جيل واثق بنفسه وقادر على المشاركة الفاعلة في المجتمع.