القومي للمرأة ينفذ برنامجًا تدريبيًا بعنوان «دور المرأة في تعزيز السلم والأمن القومي» فى 4 محافظات

ينظم المجلس القومي للمرأة برنامجًا تدريبيًا بعنوان «دور المرأة في تعزيز السلم والأمن القومي»، يستهدف سيدات محافظات المنوفية، مطروح، شمال سيناء، وجنوب سيناء، خلال الفترة من ٢٠وحتى٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦.

وأكدت سماح عبد النافع، المديرة العامة لتخطيط البرامج التدريبية بالمجلس ، على أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع وعي المشاركات بمفاهيم السلم والأمن القومي، وتعزيز دور المرأة في دعم استقرار المجتمع وحماية أفراده، إلى جانب تنمية قدراتها على التعامل مع القضايا والتحديات التي قد تؤثر على الأمن المجتمعي، حرصا من المجلس على تعزيز وعي المرأة المصرية بالقضايا المرتبطة بالسلم والأمن القومي، وتنمية قدراتها بما يمكنها من القيام بدورها كشريك فاعل في دعم استقرار المجتمع والمساهمة في جهود التنمية .

يتناول البرنامج يتناول عددًا من الموضوعات المهمة، فى مقدمتها التعريف بالمجلس القومي للمرأة ومفهوم السلم والأمن القومي وأهميته في استقرار الدولة وحماية المواطنين، والمفهوم الحديث للأمن القومي الاجتماعي وصناعة السلام وتعزيز الأمن المجتمعي.

كما يشمل البرنامج التدريبى التوعية بـمواجهة الشائعات ودور المواطنين في التصدي لها لحماية الأمن القومي، والتنمية المستدامة وعلاقتها بالأمن القومي، ودور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق الاستقرار، فضلًا عن تناول دور الإعلام في تعزيز وحماية السلم والأمن، والجهود التنموية للدولة.