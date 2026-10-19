المجلس القومي للمرأة يهنئ منى خليل لحصولها على الماجستير الأكاديمي بتقدير امتياز

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الأستاذة منى خليل، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمجلس، بمناسبة حصولها على درجة الماجستير الأكاديمي بتقدير امتياز، ضمن برنامج الحوكمة ومكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن اعتزازها بهذا الإنجاز الأكاديمي، مؤكدةً أنه يعكس كفاءة وتميز الأستاذة منى خليل وحرصها على التطوير المستمر، كما أشادت بأهمية موضوع الرسالة في دعم جهود المجلس لتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

وجاءت الرسالة بعنوان «دور حوكمة برامج الشمول المالي الرقمي في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية: تحويشة نموذجًا»، وتناولت دور الحوكمة في تعزيز فاعلية برامج الشمول المالي الرقمي، من خلال دراسة تجربة «تحويشة» في نشر الثقافة المالية ودعم الاستقلالية الاقتصادية للمرأة.