القومي للمرأة ينظم لقاءً توعويًا حول السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمجلس

نظم المجلس القومي للمرأة لقاءً توعويًا حول السلامة والصحة المهنية، بهدف تعزيز وعي العاملين بالمجلس وموظفي فروعه بالمحافظات، بأهمية السلامة والوقاية من المخاطر، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح وتوفير بيئة آمنة.

بحضور العاملين بالمجلس وفروعه بالمحافظات،

ومشاركة الدكتورة هالة المناخلي، استشاري إدارة المخاطر والسلامة والصحة المهنية ،

وخلال اللقاء اشارت الدكتوره هاله المناخلي إلى أهمية السلامة في الحياة اليومية، موضحة أن الالتزام بإرشادات السلامة يسهم في الوقاية من الحوادث والحد من مخاطرها، كما استعرضت أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بالاعمال المهنية، وما قد يترتب عليها من زيادة احتمالات وقوع الحوادث.

وتناولت المحاضرة كذلك الحوادث المنزلية الأكثر شيوعًا وطرق الوقاية منها، ومخاطر الكهرباء، فضلًا عن أهمية السلامة الصحية في المنزل، كذلك أهمية توفير بيئة آمنة لكبار السن والفئات الأكثر عرضة للحوادث، إلى جانب التوعية بمخاطر حوادث الطرق وأهمية القيادة الآمنة، كما تم التأكيد على أهمية تبني ثقافة الوقاية والسلامة في الحياة اليومية، للحد من الإصابات والخسائر، وتعزيز سبل الوقاية من الحوادث بما يضمن حياة أكثر أمانًا للجميع.