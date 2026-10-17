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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة القومي للمرأة تشهد افتتاح الدورة الثامنة من معرض تراثنا

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد افتتاح الدورة الثامنة من معرض تراثنا
رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد افتتاح الدورة الثامنة من معرض تراثنا
أمل مجدى

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، افتتاح فعاليات الدورة الثامنة من معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وعلى هامش الافتتاح، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن مشاركة المجلس في معرض «تراثنا» تأتي في إطار جهوده المستمرة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وتسليط الضوء على ما تمتلكه من مهارات وقدرات إبداعية في مجال الحرف اليدوية والتراثية.

وأضافت رئيسة المجلس  إلى أهمية إتاحة الفرص التسويقية أمام السيدات للتعريف بمنتجاتهن وتوسيع نطاق انتشارها، بما يدعم مشروعاتهن ويسهم في تعزيز استقلالهن الاقتصادي، فضلًا عن الحفاظ على الحرف التراثية المصرية ونقلها للأجيال القادمة.

وأشارت إلى مشاركة المجلس فى المعرض بجناح يضم مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية التي نفذتها السيدات في إطار أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب منتجات عدد من رائدات الأعمال والمستفيدات من برامج المجلس، بما يعكس المهارات والخبرات التي اكتسبتها السيدات من خلال البرامج والأنشطة التدريبية التي ينفذها المجلس، ويبرز قدراتهن الإبداعية والإنتاجية في مجال الحرف اليدوية والتراثية.

ويُنظم المعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة نحو ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب مشاركات عربية ودولية، ويستمر خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتأتي مشاركة المجلس القومي للمرأة في إطار جهوده الرامية إلى دعم رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات الحرفية، وتعزيز فرص تسويق منتجاتهن، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على التراث الحرفي المصري.

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