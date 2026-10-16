قومي المرأة يهنئ ياسمين فؤاد وأماني سمير لاختيارهما بمجلس إدارة الرقابة المالية

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى كل من الدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبد الفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار، بمناسبة اختيارهما ضمن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن اختيار الكفاءات النسائية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية يعكس ما تمتلكه المرأة المصرية من خبرات علمية وعملية متميزة في مختلف المجالات، وما أثبتته من جدارة وقدرة على تولي المسؤوليات القيادية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، موضحة أن تعزيز وجود المرأة في مواقع القيادة والمسؤولية، والاستفادة من خبراتها وتخصصاتها المختلفة، يمثلان خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، لا سيما القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، معربة عن خالص تمنياتها لهما بدوام التوفيق والنجاح في مهامهما، ومواصلة مسيرتهما المهنية والإسهام بخبراتهما في دعم وتطوير منظومة العمل المالي في مصر.