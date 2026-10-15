المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة يطلقان الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة «نورة»

يطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم، الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني «نورة»، المستوحى من «الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر»، الذي يُنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، ويضم برنامج «نورة» ومبادرة «دوي».

ويأتي إطلاق الجزء الثاني في إطار الشراكة بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، بالتعاون مع شركة «هاش تاج للسوشيال ميديا »، ويتكون من 7 حلقات تُعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبرنامج نورة، والمجلس القومى للمرأة، وهيئة الامم المتحدة للمرأة .

ويسلط المسلسل الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الفتيات والفتيان ، من خلال شخصية «نورة»، التي تمثل نموذجًا للفتاة المصرية، إلى جانب مجموعة من الشخصيات المحورية في حياتها، وذلك عبر مغامرات ومواقف اجتماعية متنوعة تقدم رسائل توعوية بأسلوب مبسط وجذاب.

ويتناول الجزء الثاني عددًا من الموضوعات المهمة، بما في ذلك دورالفتيان في دعم وتمكين الفتيات وإشراك الرجال والفتيان في المسؤوليات المنزلية بالإضافة إلى موضوعات مثل الصداقة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، والاعتماد على النفس، والعلاقات الأسرية، بما يسهم في تنمية المهارات الحياتية لدى الفتيات والفتيان ، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وترسيخ قيم التواصل الإيجابي والتفاهم داخل الأسرة.

ويعتمد المسلسل على توظيف الرسوم المتحركة والقصص الاجتماعية لتقديم محتوى توعوي قريب من اهتمامات الفتيات والفتيان ، بما يساعدهم على اكتساب المهارات الحياتية، وتنمية قدرتهم على التفكير واتخاذ القرارات، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، فضلًا عن دعم دور الأسرة في توفير بيئة آمنة ومحفزة لنموهم وتطورهم.

ويأتي إطلاق الجزء الثاني استكمالًا للجهود المبذولة لتقديم محتوى توعوي مبتكر يسهم في دعم التنشئة الإيجابية للفتيات والفتيان ، وتعزيز وعيهم بالقضايا التي تمس حياتهم اليومية.