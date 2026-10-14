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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة يشارك في فعاليات توقيع مذكرة تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

المجلس القومي للمرأة يشارك في فعاليات توقيع مذكرة تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة
المجلس القومي للمرأة يشارك في فعاليات توقيع مذكرة تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة
أمل مجدى

شاركت الدكتورة ميادة عبد القادر، عضو المجلس القومي للمرأة، نيابة عن المستشارة أمل عمار؛ رئيس المجلس القومي للمرأة، فى فعاليات توقيع مذكرة تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذة مروة علم الدين؛ القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر،   والدكتورة ماجدة الشاذلي؛ مقررة فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية، ورؤساء قطاعات مكتبة الإسكندرية.


حيث عبرت الدكتورة ميادة عبد القادر فى كلمتها التى ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار، على سعادتها
بالمشاركة لنشهد معاً لحظة متميزة تتجسد فيها أسمى معاني التعاون الشامل والعمل المشترك من أجل التمكين الحقيقي للمرأة المصرية، مؤكدة على ​إن توقيع تجديد اتفاقية التعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال"برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي"، يمثل خطوة هامة واستمراراً لجهود ملهمة تهدف إلى دعم المرأة في مختلف المجالات.

​حيث يأتي هذا التعاون في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع تمكين المرأة المصرية، بهدف تعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بقضايا المرأة، وتشجيع الشباب وبناء قدراتهم للقيام بأبحاث علمية ودراسات ميدانية في مختلف الموضوعات والمجالات ذات الصلة.

​ويثمن المجلس القومي للمرأة عالياً هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة التي تأتي متسقة تماماً مع رؤية
الدولة المصرية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
كما أكدت على أن الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة
للمرأة هي شراكة عريقة وممتدة في العديد من مشروعات التنمية الرائدة، وعلى رأسها
الشمول المالي والتمكين الاقتصادي وغيرها من البرامج والمبادرات الوطنية.

​واوصحت أن هذا التجديد له دلالة قوية على الحرص المتبادل للنهوض بعدة ملفات ذات أولوية قصوى، تتصدرها جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتعزيز مشاركتها الفاعلة وقيادتها في الحياة العامة، إلى جانب العمل المتواصل لمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وبناء القدرات وتوظيف الإمكانات البحثية والفنية بما يخدم هذه القضايا النبيلة.

​إن توظيف المعرفة والبحث العلمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية والدولية هو السبيل الأمثل
لإنتاج سياسات وبرامج قادرة على إحداث أثر مستدام يمس حياة كل امرأة وفتاة على أرض مصر، وبما يسهم مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واختتمت الكلمة بتوجيه خالص الشكر والتقدير للدكتور احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ولجميع القائمين على هذا البرنامج الواعد، ولشركائنا في
هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح، وأكدت دعم المجلس القومي للمرأة المستمر لكل جهد يرفع من شأن المرأة
المصرية ويضمن لها مستقبلاً أكثر إشراقاً وعدلاً.

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