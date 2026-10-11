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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم العالمي للفتاة.. المجلس القومي للمرأة ينظم يومًا مفتوحًا لفتيات «نورة» بقرى المحافظات

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة المجلس القومي للمرأة ينظم يومًا مفتوحًا لفتيات «نورة» بقري المحافظات
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة المجلس القومي للمرأة ينظم يومًا مفتوحًا لفتيات «نورة» بقري المحافظات
أمل مجدى

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، وضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات برنامج نورة ونور الذي يحظى برعاية إنتصار السيسي، نُظّم المجلس القومى للمرأة يوم مفتوح لفتيات برنامج «نورة» بقري محافظات الجيزة وبنى سويف.


ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار حرص المجلس على توفير مساحات آمنة وداعمة للفتيات، تساعدهن على اكتشاف إمكاناتهن، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وتنمية مهارات التواصل والتعبير عن الذات، بما يسهم في بناء شخصياتهن وإعدادهن للمشاركة الفاعلة في المجتمع.

تضمن اليوم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والإبداعية التي استهدفت تشجيع الفتيات على التعبير عن ذواتهن واكتشاف مواهبهن وتنمية مهاراتهن، حيث تضمن فقرات فنية استعراضية وغنائية بمشاركة فتيات «نورة»، عكست مواهبهن وقدراتهن الإبداعية، إلى جانب تنظيم ورشة للرسم أتاحت لهن التعبير عن أفكارهن ومشاعرهن من خلال الفن، في أجواء تفاعلية اتسمت بالبهجة والمشاركة الإيجابية، علاوة على تنظيم يوم ترفيهى رياضى شمل التوعية لأصول التغذية المفيده.

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