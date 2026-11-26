نعى الفنان أحمد حلمي ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربًا عن حزنه الشديد، ومقدمًا خالص التعازي إلى أسر المتوفين.

حادث الوراق

وكتب أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: «رحم الله ضحايا حريق الطريق الدائري وأسكنهم فسيح جناته، وأتقدم بخالص التعازي إلى أسرهم وذويهم، سائلًا المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان وأن يشفي المصابين».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفر الحادث، وفقًا للتقديرات المبدئية، عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.