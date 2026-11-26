أثار المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر جدلًا واسعًا بتصريحات انتقد فيها السياسة الأوروبية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية دفعت لموسكو أموالًا مقابل شراء الوقود الأحفوري والطاقة تجاوزت، بحسب تقديراته، حجم المساعدات التي قدمتها لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وقال كوشنر إن أوروبا اشترت من روسيا منتجات من الوقود الأحفوري بقيمة تجاوزت 250 مليار دولار خلال فترة الحرب، معتبرًا أن ذلك يكشف تناقضًا في الموقف الأوروبي، الذي يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا وماليًا في مواجهة القوات الروسية، بينما تستمر بعض الدول الأوروبية في التعامل التجاري مع موسكو في قطاع الطاقة.

وجاءت تصريحات كوشنر خلال مقابلة مع بودكاست ألماني، الأربعاء، تحدث خلالها عن تطورات الصراع الروسي الأوكراني، والجهود الأمريكية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب، إلى جانب العقبات التي تواجه المفاوضات بين موسكو وكييف.

الحرب تحولت إلى صراع بالوكالة

ولم تقتصر تصريحات المبعوث الأمريكي على ملف الطاقة، إذ وصف الحرب الروسية الأوكرانية بأنها حرب بالوكالة، تتولى فيها أوروبا تمويل أوكرانيا وتسليحها لمواجهة روسيا.

وحذر كوشنر من احتمالات اتساع نطاق المواجهة، مؤكدًا أن أي خطأ في الحسابات السياسية أو العسكرية قد يؤدي إلى تصعيد كبير يصعب احتواؤه.

وأشار كذلك إلى أن ملف الأراضي في شرق أوكرانيا لا يزال يمثل عقبة رئيسية أمام المفاوضات، في ظل تمسك موسكو بمطالبها المتعلقة بالمناطق التي تسيطر عليها أو تطالب بها، مقابل رفض أوكرانيا التنازل عن أراضيها.

هل دفعت أوروبا لروسيا أكثر مما قدمته لأوكرانيا؟

وتكشف بيانات منشورة عن حجم التعقيد في هذه المقارنة؛ إذ أظهرت تقديرات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري الروسي تجاوزت 205 مليارات يورو منذ بداية الحرب وحتى مطلع عام 2025، بينما بلغت المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا نحو 133.4 مليار يورو وفق الأرقام التي تناولتها منصة «يورونيوز».

تقديرات أعلى للدعم الأوروبي

لكن المقارنة تختلف عند احتساب المساعدات التي قدمتها الدول الأوروبية منفردة، وليس مؤسسات الاتحاد الأوروبي فقط؛ إذ أورد معهد كيل للاقتصاد العالمي تقديرات أعلى للدعم الأوروبي المقدم إلى كييف.

وفي تقديرات أحدث، تشير قاعدة بيانات War Balance، التي تغطي الفترة من فبراير 2022 حتى أغسطس 2026، إلى أن 41 دولة أوروبية دفعت لروسيا نحو 459 مليار يورو مقابل الوقود والسلع والخدمات، مقابل تقديم دعم لأوكرانيا يقدر بنحو 249 مليار يورو، مع اختلاف نطاق الاحتساب وطبيعة المعاملات التجارية عن المساعدات المباشرة.

وتعكس هذه الأرقام معضلة تواجه الحكومات الأوروبية منذ اندلاع الحرب، تتمثل في الموازنة بين تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا وتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، وبين ضمان احتياجات الأسواق الأوروبية من الغاز والنفط بأسعار مستقرة.

ورغم تراجع الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية بصورة كبيرة، لا تزال بعض الواردات قائمة، خصوصًا في قطاع الغاز الطبيعي المسال، بالتوازي مع تحركات أوروبية لإنهاء الاعتماد على الإمدادات الروسية تدريجيًا.

وبذلك تعيد تصريحات كوشنر فتح ملف التناقض بين الدعم الأوروبي لأوكرانيا واستمرار التعاملات التجارية مع روسيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب، وسط استمرار الخلافات حول الأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل العلاقات بين موسكو والغرب