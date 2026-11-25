وجّه الكنيست الإسرائيلي ضربة لمشروع قانون مثير للجدل يستهدف تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان، بعدما صوّت أغلبية النواب ضد المشروع الذي تقدم به حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في تطور شهد مواجهة كلامية حادة داخل البرلمان انتهت بطرد بن غفير من قاعة الجلسات.

وأفادت وكالة الأناضول، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 63 عضوا في الكنيست صوّتوا ضد مشروع القانون، مقابل تأييد 45 نائبا، ليسقط بذلك في القراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، بعد انضمام كتل برلمانية معارضة للمشروع إلى النواب العرب في التصويت ضده.

وكان المشروع، الذي تقدم به نواب من حزب «القوة اليهودية»، يستهدف فرض قيود على تشغيل مكبرات الصوت في المساجد، من خلال اشتراط الحصول على تصريح مسبق من وزير حماية البيئة، مع منح الشرطة صلاحيات إيقاف أنظمة الصوت ومصادرتها حال مخالفة الضوابط المقترحة، فضلا عن فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيكل.

وشهدت الجلسة توترا ملحوظا بعدما دخل بن غفير في مشادة مع نواب عرب، ورد عليهم بعبارات حادة، كما وجّه إهانات إلى نائب رئيس الكنيست إيتان غينزبورغ، الذي كان يدير الجلسة، ووصفه بألفاظ مسيئة، ما دفع الأخير إلى مطالبته بمغادرة القاعة.

مغادرة بن غفير مطرودا

ولم يتوقف التصعيد عند مغادرة بن غفير، إذ طلب من الوزراء الموجودين في القاعة الخروج معه، بينما استمرت المناقشات البرلمانية دون وجود ممثل عن الحكومة خلال بقية الجلسة.

وعقب إسقاط المشروع، هاجم حزب «القوة اليهودية» الأحزاب التي صوتت ضده، واتهمها بالتراجع عن مواقفها السياسية، فيما اعتبر نواب عرب أن نتيجة التصويت تمثل رفضا لمحاولات تقييد الأذان والتضييق على حرية العبادة.

ويعيد سقوط المشروع فتح الجدل داخل إسرائيل بشأن التشريعات المتعلقة بالشعائر الدينية وحقوق الأقلية العربية، خاصة أن محاولات سابقة لفرض قيود على مكبرات الصوت في المساجد لم تنجح في استكمال مسارها التشريعي.