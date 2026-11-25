شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مساء الثلاثاء، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في احتفال سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة بالعيد الوطني للسلطنة، بحضور السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة.

ونقل الوزير تحيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخالص تهنئته إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، وإلى حكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة، بمناسبة العيد الوطني، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن العلاقات المصرية العُمانية تمتلك مقومات قوية للانتقال إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط في مايو الماضي، واستقبال وفد المناطق الاقتصادية العُمانية بالقاهرة في أغسطس الماضي، عكسا حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والانتقال من استعراض الفرص إلى تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.

جهود تحسين مناخ الاستثمار

وأوضح أن مصر وسلطنة عُمان تمتلكان مزايا استراتيجية متكاملة، حيث تمثل مصر بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والأوروبية، فيما توفر الموانئ والمناطق الاقتصادية العُمانية نافذة مهمة للأسواق الآسيوية، بما يتيح بناء سلاسل إنتاج وتوريد مشتركة، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية والعُمانية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، انطلاقًا من مبدأ "تكامل لا تنافس".

وأشار الوزير إلى أن الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، والطاقة الجديدة والمتجددة، تمثل قطاعات واعدة للتعاون المشترك، مؤكدًا أهمية توسيع مشاركة الشركات العُمانية في الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.

وفي سياق متصل، استعرض جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة من خلال إطلاق المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة، الذي يتيح للشركات اختبار الحلول الرقمية والابتكارات في مجالات التجارة وتمويلها داخل بيئة تنظيمية آمنة، معربًا عن ترحيبه بمشاركة الشركات العُمانية في هذه المنظومة.

كما استعرض جهود تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، مشيرًا إلى التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، والتي تم الإعلان عنها اليوم، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص واصحاب الشركات الناشئة،

والتي تتضمن تيسير الاجراءات وتخفيف الأعباء واستحداث آليات تمويل مرنة وتغيير منهج الأداء الاقتصادي وبالأخص الأمور المتعلقة بالتقييم وما يرتبط بها من توسعات للشركات للنمو والانطلاق.

واختتم الوزير بالتأكيد على تطلع مصر إلى البناء على العلاقات الراسخة مع سلطنة عُمان، وتعزيز التعاون المشترك بما يرسخ شراكة اقتصادية واستثمارية قادرة على أن تصبح نموذجًا للتكامل الاقتصادي العربي.