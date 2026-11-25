بحثت رئيسة الوزراء الكورية هان سيونج-سوك، مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

و أعربت رئيسة الوزراء الكورية - خلال اللقاء الذي جرى بالمجمع الحكومي بالعاصمة (سول) وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - عن أملها في أن تكون زيارة الوزير العماني الحالية لكوريا الجنوبية فرصة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى، بالإضافة لتطلعها إلى زيارة السلطان العماني هيثم بن طارق إلى كوريا الجنوبية في أقرب وقت.

ووجهت الشكر للجانب العماني على تعاونه عندما واجهت كوريا الجنوبية صعوبات في إمدادات الطاقة بسبب إغلاق مضيق هرمز،مضيفة أنها تتطلع إلى توسيع التعاون بين البلدين عبر التبادلات رفيعة المستوى ليشمل مجالات مثل الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة.

كما قدمت رئيسة الوزراء الكورية، امتنانها إلى سلطنة عمان حول دعمها لتمكين وحدة تشيونجهيه البحرية الكورية من أداء مهامها بسلاسة، داعية إلى مواصلة هذا التعاون. واقترحت في الوقت ذاته مواصلة التواصل بين الجانبين انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه كوريا الجنوبية أيضا للسلام الإقليمي واستقرار مضيق هرمز.

ومن جانبه، أشاد الوزير العمانب البوسعيدي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين استنادا إلى الثقة في مجال الطاقة، مقترحا في الوقت ذاته إنشاء آليات تشاورية مثل اللجنة المشتركة والحوار الاستراتيجي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأضاف أنه يتطلع إلى توسيع التعاون ليشمل مجالات متقدمة تتميز فيها كوريا الجنوبية مثل المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني إلى جانب الصناعات الدفاعية وبناء السفن والسياحة، معربا عن أمله في تدشين خط طيران مباشر بين البلدين.