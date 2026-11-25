ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء أمام سلة من العملات الرئيسية، وسط ترقب الأسواق صدور أحدث بيانات التضخم الأمريكية، التي تعد القراءة الرئيسية الأخيرة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تسود فيه توقعات واسعة برفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 104.06، مستعيدًا جزءًا من خسائره البالغة 0.44% في الجلسة السابقة، بعدما عادت المخاوف بشأن جدوى موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، التي جذبت تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة.

وقال رودريجو كاتريل، كبير استراتيجيي أسواق العملات في بنك أستراليا الوطني، في بودكاست، إن نوفمبر كان شهرًا قويًا للغاية للدولار الأمريكي، مضيفًا أن تحركات العملات حاليًا تبدو أقرب إلى مرحلة من التماسك، وليس مجرد اتجاه نحو الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا.

وفي تحركات العملات الرئيسية، تراجع اليورو بنسبة 0.26% إلى 1.0935 دولار، وانخفض الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 159.38 ين للدولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.27% إلى 1.3078 دولار.

واستقر الين عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار الخدمات في اليابان خلال أكتوبر بأسرع وتيرة منذ 36 عامًا، فيما صعد الدولار الأسترالي لفترة وجيزة بعد صدور بيانات تضخم تجاوزت توقعات الأسواق، قبل أن يتراجع مع تصاعد حالة العزوف عن المخاطر في الأسواق.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وتُظهر عقود أسعار الفائدة الأمريكية أن المتعاملين يسعرون احتمالًا بنسبة 96% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، إلى جانب احتمال يبلغ 64% لرفع إضافي في يناير، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التجارة الأمريكية اليوم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% في أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.5% في الشهر السابق، كما ستصدر التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، وسط توقعات بنمو الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 3.5%.

غير أن المخاوف بشأن قدرة استثمارات الذكاء الاصطناعي على الاستمرار، والتي دفعت مؤخرًا إلى موجة بيع في أسهم شركات التكنولوجيا، بدأت تثير تساؤلات بشأن قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة تشديد السياسة النقدية دون التأثير سلبًا في الاقتصاد.

ومع استمرار أزمة الشرق الأوسط دون مؤشرات واضحة على نهايتها، أبقت أسعار النفط المرتفعة البنوك المركزية في موقف متشدد بهدف احتواء التضخم.

وفي هذا السياق، قال أولاف سلييبن، أحد صناع السياسة في منطقة اليورو، أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يرفع سعر الفائدة في ديسمبر، رغم عدم وضوح المسار المتوقع للسياسة النقدية بعد ذلك.

وفي أستراليا، أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين خلال أكتوبر بأكثر من توقعات الأسواق، فيما أكدت القراءة المرتفعة للتضخم الأساسي استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يفسر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة خمس مرات خلال العام الحالي.

وبعد صعوده في البداية عقب صدور بيانات التضخم، تراجع الدولار الأسترالي لاحقًا بنسبة 0.9% أمام نظيره الأمريكي إلى 0.6578 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.49% إلى 0.5455 دولار.