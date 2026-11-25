تقدم الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بشأن تخصيص خط ساخن دولي موحد، وإنشاء غرف أزمات دائمة داخل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، لتلقي بلاغات المصريين ومتابعة المشكلات القانونية والإنسانية التي تواجههم، وتوفير الدعم والمساندة اللازمة في حالات الطوارئ والأزمات.

وأكد همام، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية وبشرية مهمة للدولة، إذ يقدر عددهم بنحو 14 مليون مواطن ينتشرون في مختلف دول العالم، ويسهمون بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية.

وقال إن تحويلات المصريين بالخارج سجلت تدفقات قياسية بلغت نحو 39.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو 33.2%، مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، بما يعكس أهمية توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم وصون حقوقهم.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن بعض المصريين بالخارج يواجهون أزمات مفاجئة تتطلب تدخلا عاجلا، رغم الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية لمتابعة أوضاعهم، ومن بينها النزاعات القانونية، ومشكلات الإقامة والعمل، وحالات الاحتجاز، والحوادث، وفقدان الأوراق الرسمية، وغيرها من الحالات الإنسانية الطارئة، وهو ما يستدعي وجود آلية سريعة ومنظمة تضمن وصول المواطنين إلى الجهات المسؤولة.

غرف أزمات بالسفارات تعمل على مدار الساعة

وشدد همام على أهمية إنشاء غرف أزمات دائمة داخل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، تعمل على مدار الساعة أو بنظام المناوبات في الدول التي تضم أعدادا كبيرة من الجاليات المصرية، على أن تضم ممثلين عن الجهات المعنية، وترتبط مباشرة بوزارة الخارجية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

كما اقترح تخصيص خط ساخن دولي موحد، إلى جانب وسائل تواصل إلكترونية، لاستقبال البلاغات والشكاوى وتصنيفها وفقا لدرجة الخطورة، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والقانونية العاجلة، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة كل بلاغ حتى إغلاقه والتأكد من معالجة أسبابه.

مظلة حماية قانونية وإنسانية للمصريين بالخارج

وأكد النائب أن الاقتراح يستهدف توفير مظلة حماية قانونية وإنسانية للمصريين بالخارج، لا سيما في الدول التي تشهد ظروفا استثنائية أو أزمات سياسية واقتصادية، من خلال سرعة التدخل في حالات الاحتجاز والنزاعات القانونية، ومتابعة حصول المواطنين على حقوقهم وفقا للقوانين المحلية والدولية، فضلا عن تقديم الدعم في حالات الحوادث والكوارث والوفاة بالخارج أو فقدان الوثائق الرسمية.

ولفت إلى أن تفعيل هذه المنظومة من شأنه توحيد آليات التعامل مع الأزمات، والحد من الاعتماد على الاجتهادات الفردية أو التدخلات غير المنظمة، مشيرا إلى إمكانية تعزيز دور غرف الأزمات من خلال التنسيق مع الجاليات المصرية بالخارج والمنظمات المصرية المعتمدة والمحامين المتخصصين في قوانين الدول المضيفة، بما يضمن استجابة أسرع وأكثر فاعلية، خاصة في الدول ذات الكثافة الكبيرة للمصريين.

وشدد همام على أن حماية المصريين بالخارج لم تعد تقتصر على تقديم الخدمات القنصلية التقليدية، بل أصبحت جزءا من مفهوم الأمن القومي، في ظل تزايد حركة الهجرة والعمل والدراسة بالخارج، وما تفرضه من احتياجات جديدة تتطلب تطوير أدوات التواصل وآليات التدخل والاستجابة السريعة.