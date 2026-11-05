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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

باسل عادل يتقدم بثلاثة اقتراحات برغبة لتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ
الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

في تحرك برلماني يستهدف تحويل توصيات ومناقشات مؤتمر التوحد إلى خطوات تنفيذية، تقدم الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بثلاثة اقتراحات برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تطوير منظومة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وتحسين فرص حصولهم على الرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي.

وتضمنت الاقتراحات المقدمة إلى الحكومة ثلاثة محاور رئيسية، أولها تفعيل منظومة التأمين الصحي لأطفال التوحد، من خلال ضمان حصولهم على حقهم في الخدمات الطبية والتطعيمات التي قد يُحرمون منها، إلى جانب تدريب الأطباء على الكشف والتعامل مع أطفال التوحد في مختلف التخصصات الطبية.

أما الاقتراح الثاني، فيتعلق بإنشاء مدارس خاصة لأطفال التوحد، تضم معلمين ومعلمات على أعلى مستوى من التدريب والتأهيل، إلى جانب متخصصين في تعديل السلوك وتنمية المهارات والتخاطب، مع وضع معايير واضحة لقبول المدارس تسجيل الأطفال، بما يضمن عدم تعرضهم للرفض أو المواقف المحرجة والتنمر.

وفي الاقتراح الثالث، طالب باسل عادل بوجود أطباء متخصصين في مستشفيات التأمين الصحي للتعامل مع أطفال التوحد في مختلف التخصصات، وإنشاء وحدات علاجية متخصصة داخل وحدات التأمين الصحي، تضم فرق عمل مؤهلة ومسؤولة عن تقديم خدمات الدعم والتأهيل، وإتاحة جلسات التخاطب والتأهيل المناسبة، وفقًا للإمكانات والتخصصات المتاحة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا التي تفتقر إلى مراكز متخصصة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد.

وأكد رئيس حزب الوعي أن الاهتمام بأطفال التوحد لا يجب أن يقتصر على تنظيم المؤتمرات والفعاليات التوعوية، وإنما ينبغي أن يتحول إلى سياسات عامة وإجراءات حكومية ملموسة، تضمن حقوق هؤلاء الأطفال وأسرهم، وتوفر لهم خدمات صحية وتعليمية وتأهيلية متكاملة.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي انطلاقًا من أهمية الاستثمار في الإنسان، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم ترك أي طفل أو أسرة تواجه تحديات التوحد بمفردها، مؤكدًا أن دمج أطفال التوحد وتمكينهم مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الدولة والمؤسسات التعليمية والصحية والمجتمع المدني.

الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي رئيس مجلس الشيوخ الرعاية الدمج المجتمعي

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