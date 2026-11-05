وزير الخارجية ونظيره الموريتاني يناقشان تكثيف التنسيق والتعاون الاقتصادي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج والدكتور محمد سالم ولد مرزوك وزير الشئون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج اليوم الخميس ٥ نوفمبر.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن التطلع لمواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والبناء على مخرجات الدورة الثانية للجنة المشتركة والتي استضافتها نواكشوط في مايو ٢٠٢٥.

كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهاً بضرورة الاستفادة من القدرات المتوافرة لدى البلدين وإمكانات وخبرات الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالتنسيق المتبادل بين الجانبين حيال مختلف القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية والأفريقية، وكذلك القضايا التنموية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وتوافق الوزيران على تكثيف التنسيق والتعاون في إطار المحافل الدولية بما يُسهم في تحقيق تطلعات البلدين التنموية وجهودهما المستمرة للحفاظ علي الأمن والاستقرار في المنطقة.