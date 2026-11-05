قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صالح جمعة يحذر إمام عاشور من تكرار تجربته: هتندم لو ضيعت فرصتك في الأهلي

إمام عاشور و صالح جمعه
إمام عاشور و صالح جمعه
محمد بدران   -  
نورهان عادل

وجه صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، رسالة إلى إمام عاشور، لاعب الفريق الأحمر الحالي، طالبه خلالها باستعادة مستواه المعهود والظهور بنفس الأداء الذي اعتادت عليه جماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه مر بتجربة مشابهة ويشعر بالندم الشديد على رحيله عن النادي.

وقال صالح جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يتمنى عودة إمام عاشور إلى مستواه في المباريات، واستعادة النسخة التي تألقت مع الأهلي، مضيفًا: «نصيحتي لإمام عاشور من واحد كان في الأهلي لواحد في الأهلي حاليًا، بتمنى ترجع لمستواك في المباريات وترجع إمام عاشور بتاع زمان».

وأضاف لاعب الأهلي السابق أنه مر بنفس الظروف التي يمر بها إمام عاشور في الوقت الحالي، لكنه يشعر بالندم الشديد على قرار رحيله عن القلعة الحمراء، بعدما أدرك قيمة وجوده داخل النادي.

وكشف صالح جمعة عن نصيحة تلقاها من وليد سليمان خلال فترة وجوده في الأهلي، قائلًا إن الأخير أخبره بأنه سيتمنى يومًا واحدًا فقط من أيام وجوده داخل النادي، لكنه لم يستوعب قيمة هذه الكلمات إلا بعد رحيله والانتقال إلى أندية أخرى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه ندم على كل لحظة لم يستغلها بالشكل المناسب خلال وجوده في الأهلي، في رسالة تحمل تحذيرًا لإمام عاشور من تكرار التجربة، وضرورة استغلال فرصته الحالية مع الفريق والعودة إلى مستواه المعهود.

صالح جمعة الأهلي إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

زراعة الأقصر تستعد للموسم الشتوي 2026/2027 وتكشف أرصدة الأسمدة المدعمة

جامعة الأقصر تبدأ وضع خارطة طريقها للمستقبل.. إعداد الخطة الاستراتيجية 2026-2030

جامعة الأقصر تبدأ وضع خارطة طريقها للمستقبل.. وإعداد الخطة الاستراتيجية 2026-2030

زراعة الأقصر تبحث تطبيق تقنية شتل قصب السكر.. اختيار حقل إرشادي ومشتل لإنتاج الشتلات بالطود

زراعة الأقصر تبحث تطبيق تقنية شتل قصب السكر.. اختيار حقل إرشادي ومشتل بالطود

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد