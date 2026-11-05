صالح جمعة يحذر إمام عاشور من تكرار تجربته: هتندم لو ضيعت فرصتك في الأهلي

وجه صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، رسالة إلى إمام عاشور، لاعب الفريق الأحمر الحالي، طالبه خلالها باستعادة مستواه المعهود والظهور بنفس الأداء الذي اعتادت عليه جماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه مر بتجربة مشابهة ويشعر بالندم الشديد على رحيله عن النادي.

وقال صالح جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يتمنى عودة إمام عاشور إلى مستواه في المباريات، واستعادة النسخة التي تألقت مع الأهلي، مضيفًا: «نصيحتي لإمام عاشور من واحد كان في الأهلي لواحد في الأهلي حاليًا، بتمنى ترجع لمستواك في المباريات وترجع إمام عاشور بتاع زمان».

وأضاف لاعب الأهلي السابق أنه مر بنفس الظروف التي يمر بها إمام عاشور في الوقت الحالي، لكنه يشعر بالندم الشديد على قرار رحيله عن القلعة الحمراء، بعدما أدرك قيمة وجوده داخل النادي.

وكشف صالح جمعة عن نصيحة تلقاها من وليد سليمان خلال فترة وجوده في الأهلي، قائلًا إن الأخير أخبره بأنه سيتمنى يومًا واحدًا فقط من أيام وجوده داخل النادي، لكنه لم يستوعب قيمة هذه الكلمات إلا بعد رحيله والانتقال إلى أندية أخرى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه ندم على كل لحظة لم يستغلها بالشكل المناسب خلال وجوده في الأهلي، في رسالة تحمل تحذيرًا لإمام عاشور من تكرار التجربة، وضرورة استغلال فرصته الحالية مع الفريق والعودة إلى مستواه المعهود.