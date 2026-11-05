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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: صادرات مصر الزراعية تقفز لـ 9.3 مليون طن خلال عام 2026

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 9.3 مليون طن عام 2026، مقابل نحو 4.3 مليون طن عام 2014، بزيادة قدرها 5 ملايين طن.

وتأتي هذه الزيادة انعكاسًا لما شهده القطاع الزراعي من تطور في قدراته الإنتاجية والتصديرية، مدعومًا بجهود الدولة لفتح أسواق خارجية جديدة وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إليها، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة مصر بالأسواق العالمية، لتتصدر صادرات الموالح والفراولة المجمدة، وتحتل المركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، بما يعزز مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة الصادرات.

وأوضح المركز الإعلامي وفقًا لبيانات وزارة الزراعة، نفاذ المنتجات المصرية إلى 160 سوقًا خارجيًا، لتتصدر مصر عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة وتحتل المركز الثالث في الفراولة الطازجة، مستهدفة الوصول بالصادرات الزراعية إلى أكثر من 10 ملايين طن بحلول عام 2030.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية مليون طن القطاع الزراعي

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