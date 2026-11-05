مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 في حريق ضخم بمبنى سكني في نيويورك.. صور

أفاد مسؤولون أمريكيون بوفاة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق كبير في مبنى سكني في حي بروكلين بمدينة نيويورك.

ووفق البيان الصادر عن إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك فقد أُصيب سبعة أشخاص آخرين في الحريق الذي وقع في وقت مبكر من صباح الخميس.

وأشار البيان إلى أنه تم إرسال أكثر من 230 فرداً من فرق الإطفاء والطوارئ الطبية إلى موقع الحادث بالقرب من منطقة "صن ست بارك" في حوالي الساعة 01:40 بتوقيت أمريكا .

كما تم إرسال فريق متخصص في المواد الخطرة إلى الموقع بسبب وجود بطارية "ليثيوم أيون"، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك مرتبطاً باندلاع الحريق.

وذكرت تقارير أن فرق الطوارئ اكتشفت عند وصولها أن النيران قد التهمت الطابقين الأول والثاني من المبنى.

وقد عُثر على جثث أربعة من الضحايا داخل المبنى، بينما وُجد اثنان آخران في حالة حرجة وتوفيا لاحقاً.

أما الناجون السبعة، فقد تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والخطيرة.