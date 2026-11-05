لجنة التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب والرياضة تستعد لزيارة الأهلي

كشفت مصادر عن استعداد لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة في إطار متابعة ومراجعة الجوانب المالية والإدارية داخل النادي

وحسب المصدر فإن لجنة التفتيش ستضم عدد من المسؤولين رفيعي المستوى يمثلون الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة المالية ومسؤولون من الجهاز المركزي للمحاسبات بجانب عدد من مسؤولي الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة

وستجري اللجنة زيارة تفتيشة للنادي الأهلي، بمشاركة الجهات الرقابية والإدارية المعنية والزيارة لا تعني بالضرورة وجود مخالفات مالية أو إدارية داخل القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد في كأس مصر

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام فريق السكة الحديد، ضمن منافسات بطولة كأس مصر موسم 2026-2027، حيث تقرر إقامة اللقاء يوم السبت المقبل، الموافق 7 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والسكة الحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته والتقدم في مشواره بالبطولة.