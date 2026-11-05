بعد بتر ساقها بحادث أثناء ذهابها للمدرسة.. محافظ مطروح يزور الطفلة مريم ويُوجّه بتوفير الرعاية الطبية والدعم اللازم لها

في لفتة إنسانية، حرص اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، على زيارة الطفلة مريم طيب برعاص بمستشفى عرابي بمدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على حالتها الصحية، عقب خضوعها لجراحة أسفرت عن بتر إحدى ساقيها، إثر تعرضها لحادث سيارة أثناء توجهها إلى مدرستها بقرية شرق براني.

توفير الرعاية

ووجّه محافظ مطروح بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للطفلة، وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي لها ولأسرتها، مع متابعة حالتها الصحية بصورة مستمرة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجاتها خلال فترة العلاج والتعافي.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية لمريم، واستمع إلى احتياجات أسرتها، مؤكدًا استمرار تقديم أوجه المساندة اللازمة حتى تجاوزها هذه المحنة وتماثلها للشفاء.

وكانت الطفلة مريم، التلميذة بالمرحلة الابتدائية، قد تعرضت لحادث سيارة أثناء توجهها إلى مدرسة فرج أبو كويلة بقرية شرق براني، ونُقلت على إثره إلى مستشفى براني المركزي، حيث خضعت لتدخل جراحي عاجل أسفر عن بتر إحدى ساقيها.