قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد بتر ساقها بحادث أثناء ذهابها للمدرسة.. محافظ مطروح يزور الطفلة مريم ويُوجّه بتوفير الرعاية الطبية والدعم اللازم لها

محافظ مطروح خلال زيارة الطفلة مريم
محافظ مطروح خلال زيارة الطفلة مريم
ايمن محمود

في لفتة إنسانية، حرص اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، على زيارة الطفلة مريم طيب برعاص بمستشفى عرابي بمدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على حالتها الصحية، عقب خضوعها لجراحة أسفرت عن بتر إحدى ساقيها، إثر تعرضها لحادث سيارة أثناء توجهها إلى مدرستها بقرية شرق براني.

توفير الرعاية 

ووجّه محافظ مطروح بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للطفلة، وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي لها ولأسرتها، مع متابعة حالتها الصحية بصورة مستمرة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجاتها خلال فترة العلاج والتعافي.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية لمريم، واستمع إلى احتياجات أسرتها، مؤكدًا استمرار تقديم أوجه المساندة اللازمة حتى تجاوزها هذه المحنة وتماثلها للشفاء.

وكانت الطفلة مريم، التلميذة بالمرحلة الابتدائية، قد تعرضت لحادث سيارة أثناء توجهها إلى مدرسة فرج أبو كويلة بقرية شرق براني، ونُقلت على إثره إلى مستشفى براني المركزي، حيث خضعت لتدخل جراحي عاجل أسفر عن بتر إحدى ساقيها.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

أماكن ومواعيد صرف تموين نوفمبر 2026 والأسعار الرسمية

أماكن ومواعيد صرف تموين نوفمبر 2026 والأسعار الرسمية

بتشرب مياه كفاية وفمك بيجف أثناء النوم؟.. 6 أسباب وراء جفاف الفم صباحًا

بتشرب مياه كفاية وفمك بيجف أثناء النوم؟.. 6 أسباب وراء جفاف الفم صباحًا

وظائف الضبعة النووية 2026.. التخصصات والرواتب وطريقة التقديم

وظائف الضبعة النووية 2026.. التخصصات والرواتب وطريقة التقديم

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد