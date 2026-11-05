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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص يُدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالجيزة

متهم
متهم
مصطفى الرماح

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين .

ورصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


  عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط المدير المسئول ، وضُبط بحوزته (عدد من الشهادات والإستمارات الخاصة بالكيان – 4 دفاتر إيصالات تحصيل نقدية) وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالمشاركة مع مالكه بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية كيان تعليمى حقوق الملكية الفكرية

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