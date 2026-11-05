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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي أمريكي: حرب إيران وقرارات ترامب وراء خسارة الجمهوريين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

لم تكن خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مرتبطة بعامل واحد، بل جاءت في ظل تداخل مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية التي أثرت على موقف الناخبين من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفي مقدمتها الحرب على إيران، وارتفاع أسعار الطاقة، والقرارات التجارية والاقتصادية التي انعكست على حياة المواطنين.

وفي هذا السياق، كشف السفير باتريك ثيروس، الدبلوماسي الأمريكي السابق، رؤيته لأبرز الأسباب التي أسهمت في تراجع أداء الجمهوريين، موضحًا أن تداعيات الحرب على إيران والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية كانت من العوامل المؤثرة في نتائج الانتخابات.

حرب إيران تلقي بظلالها على نتائج الانتخابات الأمريكية

أكد السفير باتريك ثيروس أن الحرب على إيران كان لها دور رئيسي في خسارة الحزب الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي، مشيرًا إلى أن تداعيات الصراع لم تقتصر على الجانب السياسي والعسكري، بل امتدت إلى الأوضاع الاقتصادية وأسعار الطاقة.

وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز كان أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الطاقة، لافتًا إلى أن أسعار الوقود تمثل قضية مهمة بالنسبة للمواطن الأمريكي، وتؤثر بصورة مباشرة في تقييمه لأداء الإدارة الحاكمة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة زاد من الضغوط التي يواجهها المواطنون، خاصة في ظل ارتباط أسعار الوقود بتكاليف المعيشة والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

التعريفات الجمركية أضرت بالعلاقات التجارية الأمريكية

وتطرق الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى القرارات الاقتصادية التي اتخذها ترامب، موضحًا أن فرض التعريفات الجمركية ألحق أضرارًا بالعلاقات التجارية الأمريكية مع عدد من الدول، من بينها كندا.

وأضاف أن تدهور العلاقات التجارية بين واشنطن وبعض الدول انعكس سلبًا على الاقتصاد والتجارة الأمريكية، وأسهم في زيادة الضغوط الاقتصادية التي يشعر بها المواطنون.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية تحديات تتعلق بتأثير السياسات التجارية على الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية، وما قد تسببه من تداعيات على حركة التجارة وتكاليف السلع.

الإنفاق الحكومي والتضخم يزيدان أعباء الأمريكيين

وأشار ثيروس إلى أن الإنفاق الحكومي الكبير أسهم في تفاقم عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين الأمريكيين.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة يمثلان عاملين مهمين في تقييم الناخبين لأداء الإدارة، خاصة مع استمرار الضغوط المرتبطة بالطاقة والاقتصاد.

اتهامات بالفساد داخل الإدارة الأمريكية

ولفت الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى وجود ما وصفه بحالات فساد داخل الإدارة الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بأفراد من أسرة الرئيس دونالد ترامب، معتبرًا أن هذه القضية كانت ضمن العوامل التي أثرت في موقف الناخبين من الحزب الجمهوري.

وبحسب رؤيته، فإن خسارة الجمهوريين جاءت نتيجة تضافر عدة عوامل، ولم تكن مرتبطة بالحرب على إيران وحدها، رغم الدور البارز الذي لعبته تداعيات الصراع في التأثير على الأوضاع الاقتصادية وأسعار الطاقة.

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