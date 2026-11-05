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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استطلاع أوروبي: 75% من مواطني الاتحاد الأوروبي يرون التحول في مجال الطاقة ضرورة ملحة

استطلاع أوروبي: 75% من مواطني الاتحاد الأوروبي يرون التحول في مجال الطاقة ضرورة ملحة
استطلاع أوروبي: 75% من مواطني الاتحاد الأوروبي يرون التحول في مجال الطاقة ضرورة ملحة
أ ش أ

كشف استطلاع أوروبي للرأي أن ثلاثة أرباع مواطني الاتحاد الأوروبي يرون أن التحول في مجال الطاقة يمثل ضرورة ملحة لبلدانهم، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، وارتفاع أسعار الطاقة وتداعياتها على القدرة الشرائية للأسر الأوروبية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أصدره بنك الاستثمار الأوروبي اليوم، أن أكثر من ثمانية من كل عشرة مشاركين (82%) يتوقعون أن يسهم التحول في مجال الطاقة في تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز، فيما يرى 79% أنه سيساعد على استقرار أسعار الطاقة أو خفضها، بينما أشار 76% إلى دوره في إبطاء وتيرة التغير المناخي.

وفي جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، تتوقع أغلبية السكان أن يسهم التحول في مجال الطاقة في إبطاء التغير المناخي، بنسب تتراوح بين 58% في إستونيا و87% في المجر، وذلك وفقًا للنتائج الرئيسية للنسخة الثامنة من «استطلاع المناخ» الذي يصدره بنك الاستثمار الأوروبي.

وأُجري الاستطلاع، الذي تولت تنفيذه مؤسسة «إبسوس»، بمشاركة 23 ألف شخص في الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع ملموس في القدرة الشرائية لنحو ستة من كل عشرة أوروبيين.

وفي هذا السياق، قالت ناديا كالفينيو، رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي: «في ظل المضي قدمًا وبقوة في مسار التحول بمجال الطاقة، تسير أوروبا على الطريق الصحيح نحو التحرر من الاعتماد على الوقود الأحفوري. وفي ظل مشهد جيوسياسي يشهد تغيرات متسارعة، لا يمثل هذا التوجه خيارًا صائبًا للكوكب فحسب، بل يعد أيضًا خطوة ذكية لاقتصاداتنا، تستهدف خفض تكاليف الطاقة على الشركات والأسر على حد سواء».

وحول التداعيات المحتملة لتباطؤ الاتحاد الأوروبي في تنفيذ خطط التحول في مجال الطاقة، أظهر الاستطلاع أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة على المدى الطويل يأتي في مقدمة المخاطر التي يخشاها الأوروبيون، إذ أشار إلى ذلك 79% من المشاركين، تليه مخاوف تزايد الاعتماد على واردات النفط والغاز، بنسبة 78%.

كما أعرب 62% من الأوروبيين عن اعتقادهم بأنهم سيشعرون بمزيد من الفخر لكونهم أوروبيين إذا نجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق استقلاله في مجال الطاقة.

وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأوضاع المعيشية، أكد ستة من كل عشرة أوروبيين (60%) أن ارتفاع أسعار الغاز ووقود المركبات وزيت التدفئة والكهرباء أدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، فيما وصف 20% منهم هذا التأثير بأنه كبير للغاية.

ولمواجهة ارتفاع الأسعار وتدبير احتياجاتهم المعيشية، ذكر 38% من المشاركين أنهم اضطروا إلى تقليص نفقاتهم اليومية على الغذاء أو الرعاية الصحية، بينما لجأ 34% إلى خفض درجات التدفئة في منازلهم.

وتجاوز تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لدى بعض الأسر مجرد ترشيد الإنفاق، إذ أفاد 16% من المشاركين بأنهم اضطروا إلى الاستدانة أو طلب مساعدات مالية أو تأجيل سداد فواتير الطاقة.

ويُعد استطلاع بنك الاستثمار الأوروبي حول المناخ دراسة للرأي العام على مستوى أوروبا، يجريها البنك بالشراكة مع مؤسسة «إبسوس». وشملت النسخة الثامنة من الاستطلاع، لعام 2026، نحو 23 ألف شخص تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر، من جميع الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 3 إلى 25 أغسطس 2026.

الاتحاد الأوروبي مجال الطاقة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة ارتفاع أسعار الطاقة

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