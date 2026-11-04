وظائف الضبعة النووية 2026.. التخصصات والرواتب وطريقة التقديم

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة بإحدى الشركات العاملة في مشروع محطة الضبعة النووية، في عدد من التخصصات والمجالات الفنية والحرفية، برواتب صافية تبدأ من 14250 جنيهًا وتصل إلى 40000 جنيه، مع توفير مجموعة من المزايا للعاملين، تشمل السكن المكيف والوجبات اليومية والتأمين الشامل ووسائل الانتقال من وإلى موقع العمل.

وتضم الوظائف المتاحة تخصصات اللحام، وفورمجية الخرسانة، والحدادة المسلحة، وفنيي التركيبات، والنقاشة ومبيضي المحارة، إلى جانب العمال المساعدين، دون اشتراط وجود خبرة سابقة لدى المتقدمين، وهو ما يتيح فرصة للراغبين في الالتحاق بالعمل ضمن المشروع للتقدم وفقًا للتخصصات المطلوبة.

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ومن المقرر إجراء الاختبارات واستقبال طلبات التقديم مجانًا بمقر مديرية العمل بالأقصر، الكائن بشارع النزهة بجوار المطافي، يومي الأحد والإثنين الموافقين 8 و9 نوفمبر 2026، مع إتاحة رقمين هاتفيين للاستفسار عن تفاصيل الوظائف وإجراءات التقديم.

ما تفاصيل وظائف محطة الضبعة النووية 2026؟

تتضمن فرص العمل الجديدة المعلنة بمشروع محطة الضبعة النووية مجموعة من التخصصات المهنية والفنية التي تحتاج إليها الشركة العاملة بالمشروع، وتشمل مجالات اللحام وفورمجية الخرسانة والحدادة المسلحة، بالإضافة إلى فنيي التركيبات وأعمال النقاشة ومبيضي المحارة والعمال المساعدين.

وتأتي هذه الفرص في إطار احتياجات الشركة العاملة بالمشروع إلى عمالة في عدد من المجالات المرتبطة بالأعمال الفنية والحرفية، مع إتاحة التقديم للراغبين في شغل الوظائف دون اشتراط خبرة سابقة، وفقًا للتفاصيل المعلنة.

وتتنوع التخصصات المطلوبة بين الأعمال التي تحتاج إلى مهارات فنية وحرفية، والأعمال المساعدة، بما يتيح فرصًا للمتقدمين من أصحاب المجالات المختلفة، الراغبين في الحصول على فرصة عمل ضمن مشروع محطة الضبعة النووية.

ما التخصصات المطلوبة للعمل في مشروع محطة الضبعة؟

حددت الشركة العاملة بمشروع محطة الضبعة النووية مجموعة من المجالات التي تحتاج إلى شغل وظائف جديدة بها، وتتمثل في التخصصات الآتية:

اللحام.

فورمجية الخرسانة.

الحدادة المسلحة.

فنيي التركيبات.

النقاشة ومبيضي المحارة.

العمال المساعدين.

ومن أبرز التفاصيل المتعلقة بهذه الوظائف عدم اشتراط خبرة سابقة للمتقدمين، وهو ما يمنح الراغبين في العمل فرصة للتقدم إلى الوظائف المتاحة دون أن تكون الخبرة السابقة شرطًا معلنًا للقبول.

ويتعين على الراغبين في التقديم الاطلاع على التخصصات المطلوبة واختيار المجال المناسب لهم، مع تجهيز المستندات المحددة قبل التوجه إلى مقر مديرية العمل بالأقصر خلال مواعيد الاختبارات وإجراءات التقديم المعلنة.

كم تبلغ رواتب وظائف محطة الضبعة النووية؟

تتراوح صافي الرواتب المعلنة للوظائف الجديدة بمشروع محطة الضبعة النووية بين 14250 جنيهًا و40000 جنيه، وفقًا للتفاصيل الواردة بشأن فرص العمل التي أعلنت عنها وزارة العمل.

ويُعد الراتب من أبرز المميزات المعلنة ضمن حزمة الوظائف الجديدة، إذ يبدأ الحد الأدنى لصافي الأجر من 14250 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 40000 جنيه، بما يوفر مستويات مختلفة من الأجور للمتقدمين وفقًا للوظائف والتخصصات المتاحة.

ولا تقتصر المزايا المعلنة على الرواتب فقط، إذ تتضمن حزمة من الخدمات والتسهيلات التي توفرها الشركة للعاملين، سواء فيما يتعلق بالإقامة أو الوجبات أو التأمين أو الانتقال إلى موقع العمل.

ما مميزات العمل في مشروع محطة الضبعة النووية؟

توفر الشركة العاملة بالمشروع مجموعة من المميزات للعاملين ضمن الوظائف الجديدة، تشمل عدة جوانب مرتبطة بالمعيشة والعمل والتأمين، وتتمثل في الآتي:

صافي الرواتب: تبدأ من 14250 جنيهًا وتصل إلى 40000 جنيه.

السكن: توفير سكن مكيف للعاملين.

الوجبات: توفير وجبات يومية.

التأمين: إتاحة تأمين شامل.

نظام العمل والراحة: العمل لمدة 26 يومًا مقابل 6 أيام راحة.

المواصلات: توفير وسائل المواصلات من وإلى موقع العمل.

وتشمل المميزات المعلنة توفير السكن المكيف والوجبات اليومية، إلى جانب التأمين الشامل، وهي عناصر تمثل جزءًا من حزمة المزايا المقدمة للعاملين، فضلًا عن توفير وسائل الانتقال بين موقع العمل ومكان الإقامة.

كما يتضمن نظام العمل المعلن 26 يومًا مقابل 6 أيام راحة، وهو النظام المحدد ضمن تفاصيل الوظائف الجديدة، إلى جانب الرواتب الصافية التي تتفاوت بين 14250 جنيهًا و40000 جنيه.

كيف يمكن التقديم على وظائف محطة الضبعة النووية؟

تُجرى الاختبارات وإجراءات التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع محطة الضبعة النووية مجانًا، من خلال التوجه إلى مقر مديرية العمل بالأقصر، الكائن بشارع النزهة بجوار المطافي.

وحددت تفاصيل الإعلان يومي الأحد والإثنين الموافقين 8 و9 نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الاختبارات واستقبال المتقدمين، بما يتيح للراغبين في الالتحاق بالوظائف التوجه إلى مقر المديرية خلال هذين اليومين لاستكمال إجراءات التقديم.

ويُطلب من المتقدمين تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى مقر مديرية العمل، مع مراعاة الالتزام بالمواعيد والمكان المحددين لإجراء الاختبارات والتقديم.

ومن المهم الإشارة إلى أن إجراءات التقديم والاختبارات تتم مجانًا، وفقًا لما ورد في تفاصيل الإعلان، دون تحميل المتقدمين رسومًا مقابل هذه الإجراءات.

ما عنوان مديرية العمل بالأقصر للتقديم على الوظائف؟

يقع مقر التقديم وإجراء الاختبارات في مديرية العمل بالأقصر، بشارع النزهة بجوار المطافي، وهو العنوان المحدد لاستقبال الراغبين في التقدم إلى الوظائف الجديدة بمشروع محطة الضبعة النووية.

ويتعين على المتقدمين التوجه إلى المقر خلال يومي الأحد والإثنين الموافقين 8 و9 نوفمبر 2026، لإجراء الاختبارات واستكمال إجراءات التقديم وفقًا للتفاصيل المعلنة.

ما أرقام الاستفسار عن وظائف محطة الضبعة النووية؟

أتاحت الجهة المعلنة رقمين هاتفيين للتواصل والاستفسار عن تفاصيل الوظائف الجديدة وإجراءات التقديم، ويمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات التواصل عبر الرقمين الآتيين:

01090908957.

01017099989.

وتتيح أرقام التواصل الاستفسار عن الوظائف المتاحة والتفاصيل المتعلقة بالتقديم، إلى جانب معرفة الإجراءات المرتبطة بالاختبارات والمستندات المطلوبة.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف محطة الضبعة؟

يتعين على الراغبين في التقدم إلى الوظائف الجديدة بمشروع محطة الضبعة النووية إحضار مجموعة من المستندات المحددة لإتمام إجراءات التقديم، وتشمل الأوراق الآتية:

الأوراق التأمينية المتاحة.

نموذج 111 تأمين صحي.

صورة شخصية.

ويُنصح المتقدمون بتجهيز المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى مديرية العمل بالأقصر، لتسهيل استكمال إجراءات التقديم والاختبارات خلال الموعد المحدد يومي 8 و9 نوفمبر 2026.

متى موعد التقديم في وظائف محطة الضبعة النووية 2026؟

تُجرى الاختبارات وإجراءات التقديم مجانًا يومي الأحد والإثنين الموافقين 8 و9 نوفمبر 2026، بمقر مديرية العمل بالأقصر في شارع النزهة بجوار المطافي.

وتشمل الوظائف المتاحة تخصصات اللحام وفورمجية الخرسانة والحدادة المسلحة وفنيي التركيبات والنقاشة ومبيضي المحارة والعمال المساعدين، دون اشتراط خبرة سابقة، بينما تتراوح صافي الرواتب بين 14250 جنيهًا و40000 جنيه.

ويستطيع الراغبون في الاستفسار عن التفاصيل التواصل عبر الرقمين 01090908957 و01017099989، مع ضرورة تجهيز الأوراق التأمينية المتاحة ونموذج 111 تأمين صحي وصورة شخصية قبل التوجه إلى مقر التقديم.