تعيين 152 عضوا بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة في وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا بتعيين 152 عضوًا من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، من الرجال والسيدات، في وظيفة رئيس من الفئة «أ» بالمحاكم الابتدائية.

تفاصيل قرار تعيين 152 عضوًا بالمحاكم الابتدائية

وتضمن القرار تعيين أعضاء الهيئتين في الوظيفة القضائية المشار إليها، في إطار الاستعانة بالخبرات القانونية والقضائية التي يتمتع بها أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

ويأتي القرار في سياق دعم المنظومة القضائية بالكفاءات القانونية، وتعزيز مشاركة المرأة في المناصب القضائية والقيادية، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات المتراكمة لأعضاء الهيئتين.