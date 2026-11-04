أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، علي طتبيق وتنفيذ خطة انتشار موسعة وأجراء مناورات تجارب عملية بمحافظات، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، استعدادا لاستقبال لفصل الشتاء، وذلك لمواجهة السيول والأمطار، أو أي أحداث طارئة قد تحدث، بالإضافة إلي تطهير شنايش وشبكات الصرف الصحي، ومتابعة كفاءة عمل جميع المحطات علي مدار الساعة.

رئيس مياه القناة : خطة انتشار موسعة وتجارب عملية استعدادا لفصل الشتاء والأحداث الطارئة

وقال المهندس أحمد التراس، انه يتابع مع مديري القطاعات، والإدارات بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، والسويس" أماكن انتشار وتمركز انتشار سيارات شفط مياه الأمطار، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة في الأماكن المخصصة لها، بالاضافة الي متابعته "التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، بالاضافة الي فرق الطوارئ التي تعمل علي مدار الساعة.

وأكد رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة ، انه تم مراجعة شاملة لكافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وسيارات الكسح، بالإضافة الي تواجد مديري القطاعات الإدارات والمناطق فى كافة قطاعات الشركة، منها التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والمعامل، وفرق الطوارئ، ومتابعة الأحداث لحظة بالحظة.

واضاف المهندس أحمد التراس، انه جاري إجراء عدة تجارب عملية بشكل مستمر في المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات كثيفة لمياه الأمطار أو السيول، بالاضافة الي مراجعة تطهير كافة الشنايش، وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، " السويس، والإسماعيلية، والسويس"، وتشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، لتكون جاهزة في أي وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة.

وأشار التراس، أنه جاري أيضا مراجعة جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها الانتاجية للتعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة الي تكثيف الملس والتطهير لجميع شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، بمحافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لمواجهة أي أحداث قد تطرأ أولا بأول، لافتا أننا جاهزون للتعامل الفوري والسريع مع مياه الأمطار والسيول أو أي أزمات قد تحدث علي مدار الساعة

وأوضح المهندس أحمد التراس، أن ذلك يأتى فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة لموسم الشتاء، وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء الفوري للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ مع المتابعة المستمرة علي مدار الساعة، لكافة الأحداث.