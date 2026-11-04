تشكيل مباراة بورتو ونابولي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي بورتو ونابولي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل بورتو كالتالي:
حراسة المرمى: دييجو كوستا.
خط الدفاع: ألبرتو كوستا، يان بيدناريك، جاكوب كيور، مارتيم فيرنانديز.
خط الوسط: بابلو روزاريو، جابري فيجا، فيكتور فروهولدت.
خط الهجوم: بيبي، أندريه سيلفا، بورخا ساينز.
وجاء تشكيل نابولي كالتالي:
حراسة المرمى: أليكس ميريت.
خط الدفاع: أنطونيو فيرجارا، أمير رحماني، رافا مارين، سام بوكيما.
خط الوسط: سكوت مكتوميناي، فرانك أنجيسا، بيلي جيلمور.
خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، كيفين دي بروين، راسموس هويلوند.