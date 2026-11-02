3 أزمات تهدد مستقبل أليجري مع نابولي بعد السقوط أمام يوفنتوس

تزايدت الضغوط على ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، عقب الخسارة أمام يوفنتوس بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، لتزداد علامات الاستفهام حول قدرة المدرب على تصحيح مسار الفريق خلال الفترة المقبلة.

تلقى نابولي الهزيمة على ملعب «أليانز»، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة، في ظل تراجع النتائج محليًا وقاريًا، وهو ما فتح الباب أمام انتقادات واسعة للتجربة الفنية التي يقودها أليجري.

وكشف موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي عن 3 أزمات رئيسية تواجه أليجري مع نابولي، يأتي في مقدمتها تراجع النتائج، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز أمام منافسيه الكبار خلال الموسم الحالي.

ورغم تحقيق نابولي بعض الانتصارات، أبرزها الفوز على فروزينوني بثلاثية نظيفة، والتغلب على بودو جليمت بنتيجة 4-3 في دوري أبطال أوروبا، فإنه تعرض للهزيمة أمام كومو وإنتر وأرسنال ويوفنتوس، كما تعادل على ملعبه أمام روما.

غياب الهوية الفنية يضع أليجري تحت الانتقادات

وتتمثل الأزمة الثانية في عدم ظهور هوية فنية واضحة لنابولي تحت قيادة أليجري، إذ قدم الفريق في بعض المباريات مستويات هجومية جيدة، لكنه عانى من ضعف الصلابة الدفاعية، وهو ما يتعارض مع الأسلوب الذي اشتهر به المدرب الإيطالي طوال مسيرته التدريبية.

أما الأزمة الثالثة فتتعلق بقائمة الفريق، بعدما جاءت تحركات نابولي في سوق الانتقالات الصيفية محدودة، الأمر الذي جعل الفريق يبدو وكأنه يمر بنهاية مرحلة فنية، وليس في بداية مشروع جديد مع مدرب تولى المسؤولية مؤخرًا.

تجربة يوفنتوس تمنح أليجري بصيصًا من الأمل

ورغم البداية الصعبة، يمتلك أليجري سابقة تاريخية قد تمنحه بعض الأمل في تجاوز الأزمة الحالية، بعدما سبق له قيادة يوفنتوس لتحقيق انطلاقة أسوأ من وضع نابولي الحالي خلال موسم 2015-2016.

وحصد يوفنتوس آنذاك 12 نقطة فقط خلال أول 10 جولات من الدوري الإيطالي، ليحتل المركز الثاني عشر، قبل أن ينجح أليجري في قيادة الفريق للعودة بقوة والتتويج بلقب المسابقة في نهاية الموسم.

لكن المقارنة بين التجربتين تبدو صعبة، خاصة أن يوفنتوس في ذلك الوقت كان يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على مواصلة الهيمنة المحلية، خلال فترة التتويج بتسعة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي، بينما لا تبدو قائمة نابولي الحالية بالقوة نفسها.

أرقام أليجري مع نابولي تزيد الضغوط

ويحتل نابولي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادل في مباراتين، مقابل 4 هزائم خلال أول 10 جولات.

ولم تتوقف معاناة الفريق عند المسابقة المحلية، إذ خسر مباراتين من أول 3 مواجهات خاضها في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك، ارتفع عدد هزائم أليجري إلى 6 مباريات مقابل 5 انتصارات خلال أول 13 مباراة رسمية له مع نابولي، لتصبح المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد شكل موسم الفريق ومصير مشروعه الفني تحت قيادة المدرب الإيطالي.