قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أكدنا ضرورة وقف تهريب الأسلحة إلى الميليشيات المتمردة في السودان
معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
تقديرات إسرائيلية: حزب شاس يتجه لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة
شيرين فهمي يكشف تفاصيل عملية التنصت على مكتب النائب العام هشام بركات
أمين عام جامعة الدول العربية: الحرب المقبلة في المنطقة قد تكون على المياه
روبيو: ترامب لم يحسم أمره بشأن إيران ويفضل حلا سلميا
إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

3 أزمات تهدد مستقبل أليجري مع نابولي بعد السقوط أمام يوفنتوس

أليجري
أليجري
حسن العمدة

تزايدت الضغوط على ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، عقب الخسارة أمام يوفنتوس بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، لتزداد علامات الاستفهام حول قدرة المدرب على تصحيح مسار الفريق خلال الفترة المقبلة.

تلقى نابولي الهزيمة على ملعب «أليانز»، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة، في ظل تراجع النتائج محليًا وقاريًا، وهو ما فتح الباب أمام انتقادات واسعة للتجربة الفنية التي يقودها أليجري.

وكشف موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي عن 3 أزمات رئيسية تواجه أليجري مع نابولي، يأتي في مقدمتها تراجع النتائج، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز أمام منافسيه الكبار خلال الموسم الحالي.

ورغم تحقيق نابولي بعض الانتصارات، أبرزها الفوز على فروزينوني بثلاثية نظيفة، والتغلب على بودو جليمت بنتيجة 4-3 في دوري أبطال أوروبا، فإنه تعرض للهزيمة أمام كومو وإنتر وأرسنال ويوفنتوس، كما تعادل على ملعبه أمام روما.

غياب الهوية الفنية يضع أليجري تحت الانتقادات

وتتمثل الأزمة الثانية في عدم ظهور هوية فنية واضحة لنابولي تحت قيادة أليجري، إذ قدم الفريق في بعض المباريات مستويات هجومية جيدة، لكنه عانى من ضعف الصلابة الدفاعية، وهو ما يتعارض مع الأسلوب الذي اشتهر به المدرب الإيطالي طوال مسيرته التدريبية.

أما الأزمة الثالثة فتتعلق بقائمة الفريق، بعدما جاءت تحركات نابولي في سوق الانتقالات الصيفية محدودة، الأمر الذي جعل الفريق يبدو وكأنه يمر بنهاية مرحلة فنية، وليس في بداية مشروع جديد مع مدرب تولى المسؤولية مؤخرًا.

تجربة يوفنتوس تمنح أليجري بصيصًا من الأمل

ورغم البداية الصعبة، يمتلك أليجري سابقة تاريخية قد تمنحه بعض الأمل في تجاوز الأزمة الحالية، بعدما سبق له قيادة يوفنتوس لتحقيق انطلاقة أسوأ من وضع نابولي الحالي خلال موسم 2015-2016.

وحصد يوفنتوس آنذاك 12 نقطة فقط خلال أول 10 جولات من الدوري الإيطالي، ليحتل المركز الثاني عشر، قبل أن ينجح أليجري في قيادة الفريق للعودة بقوة والتتويج بلقب المسابقة في نهاية الموسم.

لكن المقارنة بين التجربتين تبدو صعبة، خاصة أن يوفنتوس في ذلك الوقت كان يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على مواصلة الهيمنة المحلية، خلال فترة التتويج بتسعة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي، بينما لا تبدو قائمة نابولي الحالية بالقوة نفسها.

أرقام أليجري مع نابولي تزيد الضغوط

ويحتل نابولي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادل في مباراتين، مقابل 4 هزائم خلال أول 10 جولات.

ولم تتوقف معاناة الفريق عند المسابقة المحلية، إذ خسر مباراتين من أول 3 مواجهات خاضها في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك، ارتفع عدد هزائم أليجري إلى 6 مباريات مقابل 5 انتصارات خلال أول 13 مباراة رسمية له مع نابولي، لتصبح المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد شكل موسم الفريق ومصير مشروعه الفني تحت قيادة المدرب الإيطالي.

ماسيميليانو أليجري فريق نابولي نابولي يوفنتوس الدوري الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

خطوات تمنع استرجاع صورك وبياناتك للأبد

قبل ما تبيع تليفونك القديم.. 5 خطوات تمنع استرجاع صورك وبياناتك للأبد

براءة اختراع مكابح بوش

عند تعطل فرامل سيارتك.. Bosch تكشف عن شاشة لمس قد تنقذ حياتك

نسخ مزيفة من ChatGPT وClaude لمستخدمي ويندوز

تسرق بياناتك.. نسخ مزيفة من ChatGPT وClaude لمستخدمي ويندوز فما القصة؟

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد