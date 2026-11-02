احتجاجات جديدة لطلبة الثانوية الفرنسية وسط دعوات لإغلاق المدارس في "أسبوع الغضب"

استؤنفت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية الفرنسية، اليوم الإثنين ، على نطاق أصغر بكثير مما كانت عليه في الأسابيع الماضية مع عودة التلاميذ من عطلة استمرت أسبوعين، حيث حاول الشباب إغلاق عدد قليل من المدارس في باريس ومرسيليا ورين، وذلك حسبما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية.

إغلاق 41 مدرسة فقط مع عودة الطلاب

وقالت وزارة التربية والتعليم الفرنسية، إنه بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش تم إغلاق نحو 41 مدرسة ثانوية أي ما يقرب من 1% من المدارس الثانوية على مستوى البلاد، بعدما أغلقت مئات المدارس التي يزيد عددها عن 3000 مدرسة في الأسابيع التي سبقت العطلة.

أسبوع الغضب: الطلاب والنقابات يصعّدون الاحتجاجات

وفقا لوكالة فرانس برس، دعا قائد حركة طلابية فرنسية إلى استئناف إغلاق المدارس الثانوية اعتبارا من مطلع الأسبوع، يوم الإثنين، مشيرا إلى أن المقترحات الحكومية لم تأت على قدر تطلعات المحتجين، غداة تظاهرات حاشدة في أنحاء البلد.

يأتي ذلك بعدما تظاهر مئات آلاف الأشخاص في أنحاء فرنسا ، بينهم تلاميذ مدارس ثانوية وطلاب جامعات، ونقابيين في ثالث موجة من الاحتجاجات في عطل نهاية الأسبوع.

وانتشرت الاحتجاجات التي بدأت في ضواحي باريس في سبتمبر في جميع أنحاء فرنسا وتجاوزت نطاق التعليم لتشمل غلاء المعيشة ما جذب النقابيين والناشطين وتحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.

جيل زد يجتاح أوروبا

واجتاحت موجة من الاحتجاجات التي أطلق عليها اسم "جيل زد" دولا أوروبية بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وألبانيا مدفوعة بمظالم تشمل تكلفة المعيشة وسوء حالة المدارس والفساد المتصور.

وفي الشهر الماضي تحولت الاحتجاجات الفرنسية إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة وأعمال شغب صريحة في عدة مدن حيث تعرضت المتاجر للنهب في اختبار لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الأقلية.

وقال وزير التعليم إدوارد جيفري، لإذاعة فرانس إنتر صباح الاثنين: "فيما يتعلق بالحصار أو بالأحرى محاولات الحصار فإن هذه الظاهرة هامشية للغاية، نحن نتحدث فقط عن عدد قليل من الوحدات وعدد قليل من المدارس الفردية"، مؤكدا أن الاحتجاجات مسموح بها لكن منع الوصول إلى المدارس أمر غير قانوني.

فيما أظهرت لقطات تلفزيونية وجود ضباط شرطة وإن لم يكونوا يرتدون الزي الكامل لمكافحة الشغب.

عروض الحكومة لحل أزمة المدارس

ويطالب الطلاب بتجديد المدارس القديمة وزيادة عدد المعلمين وزيادة عدد المقاعد الجامعية وإنهاء نظام القبول الجامعي الذي يرونه غير عادل اجتماعيا.

وكان جيفري عرض الأسبوع الماضي تحديد عدد الطلاب في الفصل الواحد بـ28 طالبا وتخصيص 4 مليارات يورو لتجديد المدارس وإنشاء 15000 مقعد جديد في التعليم العالي ونظام قبول جديد بحلول عام 2028، وقال ممثلو طلاب المدارس الثانوية إن العروض غير كافية وإنهم سيواصلون الاحتجاج.