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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا: رصد فيروس مرتبط بوفاة شخص في فرنسا لأول مرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
خاطر عبادة

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الإثنين، بأنه تم رصد فيروس مرتبط بوفاة شخص في فرنسا الشهر الماضي في الماشية البريطانية لأول مرة.

كان يُعتقد سابقاً أن فيروس شاموندا غير قابل للانتقال إلى البشر لأنه تم اكتشافه فقط في الأبقار والأغنام والماعز والخيول.


رصد شاموندا في مزرعتين في بريطانيا

وأكدت هيئة الصحة البريطانية اكتشاف فيروس شاموندا في مزرعتين للألبان في جميع أنحاء إنجلترا وويلز.

ويُعتقد أن الفيروس ينتشر بشكل أساسي عن طريق ذباب الكوليكويدس اللاذع ويؤثر بشكل رئيسي على الماشية.
في الشهر الماضي، تم اكتشاف فيروس شاموندا في مزرعة ألبان في بوويز، ويلز، وشروبشاير، إنجلترا، بعد جمع العينات واختبارها في المختبرات.

وسجلت 14 دولة من دول أوروبا الغربية حالات إصابة بفيروس شاموندا، بما في ذلك مزارع في جيرسي وجمهورية أيرلندا.

وفاة بفيروس شاموندا في ليون

وتم تسجيل حالة واحدة فقط من فيروس شاموندا لدى البشر بعد تشخيصها لدى شخص يعاني من نقص المناعة الشديد في مدينة ليون الفرنسية الشهر الماضي.

كان لدى الشخص جهاز مناعي ضعيف مما جعله أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ووصف المسؤولون ذلك بأنه "حالة استثنائية لمريض يعاني من نقص المناعة الشديد، كما أكدوا أنه على الرغم من انتشار فيروس شاموندا في أفريقيا وآسيا لعدة عقود، إلا أنه لم يتم اكتشافه من قبل لدى البشر.

وأكدت الجمعية البريطانية لعلم الأمراض البشرية هذا الأمر، قائلة "لا يوجد حاليًا أي دليل على انتقال أوسع بين البشر، ويعتبر الخطر الحالي على عامة السكان منخفضًا للغاية".

فيما تم توجيه مربي الماشية لمراقبة حيواناتهم بحثًا عن العلامات السريرية لفيروس شاموندا، والاتصال بالطبيب البيطري إذا كانت لديهم أي مخاوف، كما أكدت وكالة معايير الغذاء أنه لا يوجد دليل على أن فيروس شاموندا يشكل خطراً على سلامة الغذاء في بريطانيا.
 

فيروس شاموندا بريطانيا فرنسا

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