كيف تتعامل الأسرة مع شكوى الطفل من المعلم بالمدرسة؟

قد يفاجأ أولياء الأمور بعودة طفلهما من المدرسة وهو يشكو من معلم أو معلمة، سواء بسبب أسلوب التعامل أو التوبيخ أمام زملائه أو الشعور بالظلم أو عدم فهم طريقة الشرح. وفي هذه اللحظة، قد تشعر الأسرة بالغضب والقلق، خاصة إذا بدا الطفل خائفًا أو رافضًا الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى.

ويحتلج التعامل مع شكوى الطفل في هذه الحالات إلى الهدوء والاستماع والتحقق من التفاصيل، دون التقليل من مشاعره أو التسرع في اتهام المعلم.

فالهدف الأساسي ليس الدخول في خلاف مع المدرسة، وإنما التأكد من سلامة الطفل النفسية والجسدية، والوصول إلى حل يمنع تكرار الموقف.

الاستماع إلى الطفل دون مقاطعته أو توجيه اتهامات

الخطوة الأولى تبدأ بمنح الطفل فرصة كاملة لسرد ما حدث، واختياره الوقت الذي يشعر فيه بالراحة للحديث، بعيدًا عن التوتر أو وجود أشخاص قد يخجل من التحدث أمامهم.

ويُفضل أن تستخدم الأسرة أسئلة مفتوحة مثل: ماذا حدث داخل الفصل؟ ماذا قال المعلم؟ كيف كان رد فعلك؟ وهل تكرر هذا الموقف من قبل؟

ومن المهم تجنب الأسئلة التي قد تدفع الطفل إلى إجابة معينة، مثل: هل المعلم يكرهك؟ أو هل ضربك لأنه لا يحبك؟ لأن هذه الطريقة قد تؤثر في روايته للأحداث.

عدم التقليل من مشاعر الطفل أو وصفه بالمبالغ

قد يرى الكبار أن الموقف بسيط ولا يستحق كل هذا الانزعاج، لكن ما يبدو عاديًا بالنسبة إلى الأب أو الأم قد يكون مؤلمًا للطفل، خاصة إذا تعرض للتوبيخ أمام زملائه أو شعر بالإهانة.

لذلك، يجب الاعتراف بمشاعره وإخباره بأن من حقه أن يتحدث عما يزعجه، وأن الأسرة ستساعده على فهم الموقف والتعامل معه.

وفي المقابل، لا ينبغي تأكيد أن المعلم مخطئ قبل معرفة التفاصيل، حتى لا تتكون لدى الطفل صورة عدائية عن المدرسة أو يفقد الثقة في معلميه.

التفرقة بين الموقف العابر والسلوك المتكرر

ليس كل خلاف بين الطفل والمعلم دليلًا على وجود إساءة في التعامل؛ فقد يكون هناك سوء فهم أو اختلاف في وجهات النظر أو مشكلة تتعلق بالالتزام داخل الفصل.

لكن تكرار الإهانة أو السخرية أو التهديد أو التمييز بين الطلاب يستدعي اهتمامًا أكبر من الأسرة.

ومن العلامات التي تستحق الانتباه: رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة بصورة مفاجئة، أو تكرار الشكوى من معلم بعينه، أو ظهور اضطرابات في النوم، أو البكاء والقلق قبل موعد المدرسة، أو تراجع مستواه الدراسي دون سبب واضح.

هذه العلامات لا تثبت وحدها تعرض الطفل للإساءة، لكنها تستدعي الاستماع إليه والتحقق من الأسباب.

التواصل مع المعلم بهدوء لفهم ما حدث

بعد الاستماع إلى الطفل، ينبغي التواصل مع المعلم أو المعلمة بصورة هادئة ومنظمة، ويفضل تحديد موعد مناسب للحديث بعيدًا عن الطلاب أو أولياء الأمور الآخرين.

ويمكن أن تبدأ الأسرة الحوار بعبارات مثل: «الطفل عاد من المدرسة متضايقًا بسبب موقف حدث داخل الفصل، ونرغب في معرفة وجهة نظر حضرتك حتى نتمكن من مساعدته».

يساعد هذا الأسلوب على فتح باب الحوار دون تحويل الأمر إلى مواجهة، كما يمنح المعلم فرصة لتوضيح ما حدث من وجهة نظره.

متى يجب تقديم شكوى إلى إدارة المدرسة؟

إذا لم تصل الأسرة إلى تفسير واضح، أو تكررت المشكلة، أو لم يتخذ المعلم خطوات لمعالجة الموقف، يمكن التوجه إلى إدارة المدرسة وتقديم شكوى تتضمن تفاصيل الواقعة وتاريخ حدوثها، مع توضيح ما يطلبه ولي الأمر لحماية الطفل ومنع تكرار المشكلة.

ويُفضل الاحتفاظ بأي رسائل أو مستندات أو معلومات مرتبطة بالواقعة، وتدوين ما يتذكره الطفل من تفاصيل دون الضغط عليه أو تلقينه إجابات.

وإذا كانت الشكوى تتعلق باعتداء جسدي أو تهديد أو تحرش أو أي سلوك يهدد سلامة الطفل، فلا ينبغي الاكتفاء بجلسة ودية مع المعلم؛ بل يجب اتخاذ إجراءات حماية عاجلة وإبلاغ الجهات المختصة وفق طبيعة الواقعة.

كيف تحمي الأسرة نفسية الطفل بعد المشكلة؟

تحتاج الأسرة إلى طمأنة الطفل بأن شكواه محل اهتمام، وأنه ليس مسؤولًا عن تصرفات الآخرين، وأن طلب المساعدة ليس خطأ.

كما يجب تجنب مناقشة الخلافات أمامه بصورة حادة، أو إجباره على مواجهة المعلم بمفرده، أو تهديده بعقابه إذا تكررت الشكوى.

وإذا استمر خوفه من المدرسة أو ظهرت عليه علامات قلق واضحة، فقد يكون من المفيد الاستعانة بأخصائي نفسي للأطفال أو الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

أخطاء يجب أن تتجنبها الأسرة عند شكوى الطفل

اتهام المعلم مباشرة قبل سماع جميع الأطراف.

تجاهل شكوى الطفل أو مطالبته بالصمت حتى لا تحدث مشكلات.

تهديد الطفل أو لومه على ما حدث.

نشر تفاصيل الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل التحقق منها.

إجبار الطفل على الاعتذار أو مواجهة المعلم دون فهم ملابسات المشكلة.

تجاهل الشكاوى المتكررة أو العلامات التي تشير إلى خوفه من المدرسة.

بناء علاقة آمنة بين الطفل والمدرسة

تظل المدرسة شريكًا أساسيًا للأسرة في التربية والتعليم، ولذلك فإن حل الخلافات يحتاج إلى تعاون واضح يحفظ كرامة الطفل ويحترم دور المعلم في الوقت نفسه.

والقاعدة الأهم أن يشعر الطفل بأن أسرته تستمع إليه وتصدقه في مشاعره، وتتحقق من الوقائع بعدل، وتتدخل بحزم عندما تتعرض سلامته أو كرامته للخطر.