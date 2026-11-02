مكمل غذائي مفيد لمرضى سرطان القولون.. ماذا كشفت دراسة حديثة؟

كشفت دراسة علمية عن ارتباط تناول مكمل غذائي شائع بانخفاض معدلات الوفاة بين مرضى سرطان القولون والمستقيم، ما يفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث حول دور الفيتامينات والمعادن في دعم صحة المرضى بعد تشخيص الإصابة بالسرطان.

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Cancer الطبية عام 2024، فإن المكمل الغذائي المقصود هو الفيتامينات المتعددة (Multivitamins)، التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

دراسة على أكثر من 2400 مريض بسرطان القولون

شملت الدراسة 2424 مريضًا مصابين بسرطان القولون والمستقيم في المراحل من الأولى إلى الثالثة، واعتمد الباحثون على بيانات المشاركين في دراستين طويلتي الأمد هما دراسة صحة الممرضات ودراسة متابعة المهنيين الصحيين.

وتابع الباحثون المشاركين لمدة 11 عامًا في المتوسط، لرصد العلاقة بين تناول الفيتامينات المتعددة بعد تشخيص المرض ومعدلات الوفاة المرتبطة بالسرطان والوفاة لأسباب مختلفة.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين تناولوا من 3 إلى 5 أقراص أسبوعيًا من الفيتامينات المتعددة بعد التشخيص، سجلوا انخفاضًا بنسبة 45% في خطر الوفاة المرتبطة بسرطان القولون والمستقيم، مقارنة بمن لم يتناولوا هذه المكملات.

كما ارتبط تناول 3 إلى 5 أقراص أسبوعيًا بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 19%، بينما ارتبط تناول 6 إلى 9 أقراص أسبوعيًا بانخفاض هذا الخطر بنسبة 21%.

هل زيادة جرعة الفيتامينات تحقق نتائج أفضل؟

حذرت نتائج الدراسة من الاعتقاد بأن زيادة جرعات المكملات الغذائية تعني بالضرورة الحصول على فوائد صحية أكبر.

فقد رصد الباحثون ارتفاعًا في خطر الوفاة المرتبطة بسرطان القولون والمستقيم لدى المرضى الذين تناولوا 10 أقراص أو أكثر أسبوعيًا، مقارنة بغير المستخدمين.

وأشارت النتائج إلى أن العلاقة بين تناول الفيتامينات المتعددة ومعدلات الوفاة لم تكن خطية، وأن الفائدة الأكبر ارتبطت بالجرعات المعتدلة، دون ظهور تحسن إضافي مع زيادة الاستهلاك.

هل الفيتامينات المتعددة علاج لسرطان القولون؟

رغم النتائج اللافتة، شدد الباحثون على أهمية التعامل معها بحذر، إذ إن الدراسة رصدية وتكشف عن ارتباط بين تناول المكملات وانخفاض معدلات الوفاة، لكنها لا تثبت أن الفيتامينات المتعددة هي السبب المباشر في تحسين فرص البقاء على قيد الحياة.

ولا يمكن اعتبار هذه المكملات بديلًا عن الجراحة أو العلاج الكيميائي أو أي من العلاجات المعتمدة لسرطان القولون والمستقيم.

كما ينبغي للمرضى استشارة الطبيب المعالج قبل تناول أي مكمل غذائي، لتحديد الاحتياجات الفعلية والجرعات المناسبة، خاصة أن بعض الفيتامينات والمعادن قد تتداخل مع العلاجات المستخدمة.

المصدر: دراسة منشورة في مجلةcancer