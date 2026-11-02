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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرة إنسانية بالصعيد.. طلاب من أجل مصر في زيارة لمستشفى شفاء الأورمان

مبادرة إنسانية بالصعيد.. «طلاب من أجل مصر» في زيارة لمستشفى «شفاء الأورمان» لدعم مرضى السرطان
مبادرة إنسانية بالصعيد.. «طلاب من أجل مصر» في زيارة لمستشفى «شفاء الأورمان» لدعم مرضى السرطان
شمس يونس

نظم «طلاب من أجل مصر» زيارة ميدانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام السرطانية بالمجان بمحافظة الأقصر، لتفقد أقسام المستشفى المختلفة وتقديم الدعم المعنوي للمرضى وذويهم، وذلك في إطار حيوية المشاركة المجتمعية ودور الشباب في دعم المنظومة الصحية بالصعيد.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية في عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى، اطلع خلالها الطلاب على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في علاج أورام الأطفال والكبار، وكيفية تقديم الرعاية وفق أعلى المعايير العالمية.

وخلال الزيارة، حرص وفد الطلاب على الالتقاء بالمرضى المقيمين والمترددين على المستشفى، فضلاً عن ذويهم، حيث قدموا لهم الدعم النفسي والمعنوي والهدايا التذكارية، في لمسة إنسانية تعكس روح التكافل والتضامن التي تتميز بها الكوادر الشبابية.

من جانبه أكد «محمود فؤاد»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن زيارة وفد «طلاب من أجل مصر» للمستشفي تعكس مدى وعي الشباب المصري بدوره المجتمعي، وتؤكد روح التكافل والتضامن التي يتميز بها أبناء الوطن.


وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارات الشبابية الملهمة، موضحاً أن التواجد الميداني لشباب الجامعات بجانب المرضى وأسرهم يمثل ركيزة أساسية في تعزيز حالتهم النفسية والمعنوية، والتي تُعد جزءاً لا يتجزأ من مسيرة العلاج والتعافي.

الأقصر اخبار الأقصر شفاء الاورمان

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