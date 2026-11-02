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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"المجلس القومي للمرأة" ينظم مجموعة من البرامج والأنشطة ضمن مبادرة «عشان ولادنا»

"المجلس القومي للمرأة " ينظم مجموعة من البرامج والأنشطة ضمن مبادرة «عشان ولادنا»
"المجلس القومي للمرأة " ينظم مجموعة من البرامج والأنشطة ضمن مبادرة «عشان ولادنا»
أمل مجدى

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ينظم المجلس القومي للمرأة مجموعة من الأنشطة والبرامج ضمن مبادرة «عشان ولادنا»، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك ب٥ محافظات( قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والجيزة).

وتتضمن خطة عمل المجلس تنفيذ عدد من التدخلات التي تجمع بين التمكين الاقتصادي والتوعية المجتمعية ودعم الاستقرار الأسري، عبر تنظيم تنفيذ حملات ولقاءات وندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب تنفيذ حملات طرق الأبواب وأنشطة برنامج الإرشاد الأسري والمشورة للمقبلين على الزواج، بما يسهم في تعزيز الوعي بمسؤوليات الحياة الزوجية، وترسيخ مفاهيم الحوار والتفاهم، ودعم بناء علاقات أسرية مستقرة.

كما تشمل الخطة معارض تسويقية تتيح الفرصة لعرض المنتجات والتعريف بها، وتشجيع الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في دعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدراتها على الاستفادة من مهاراتها وإمكاناتها الإنتاجية.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة المرأة المصرية علشان أولادنا

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