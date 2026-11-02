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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادر أبو الليف يعلن عن عقد قرانه على قوت المغازي

نادر أبو الليف وزوجته
نادر أبو الليف وزوجته
أحمد إبراهيم

نشر المؤدي نادر أبو الليف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عقد قرانه على الإعلامية قوت المغازي، معبرا عن سعادته بهذه المناسبة، ومطالبا جمهوره ومحبيه بمشاركته فرحته والدعاء له بالتوفيق في حياته الزوجية الجديدة.

نادر أبو الليف وزوجته قوت المغازي
نادر أبو الليف وزوجته قوت المغازي

نادر أبو الليف يحتفل بعقد قرانه على قوت المغازي

وكتب نادر أبو الليف: "بفضل الله ونعمته تم عقد قراني من ست الحسن والجمال المخلصة الأصيلة بنت الناس المحترمة قوت المغازي، اللي بيحبني يباركلي من قلبه ويدعيلي ربنا يعوضني الخير ويقدرني يا رب العالمين".

وحظي إعلان نادر أبو الليف بتفاعل واسع من متابعيه، الذين حرصوا على تهنئته وزوجته بهذه المناسبة السعيدة، متمنين لهما حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة والاستقرار.

نادر أبو الليف سعيد بنجاح أغنية سحر الشرق

من ناحية أخرى أعرب نادر أبو الليف عن سعادته بالنجاح الذي حققته أغنيته «سحر الشرق»، ضمن أحداث فيلم «موسكو كايرو»، مؤكدًا أنها تحمل رسالة وطنية مميزة، وتسهم في الترويج للسياحة المصرية وإبراز جمال مصر وما تمتلكه من مقومات سياحية وحضارية.

وقال نادر أبو الليف، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن أغنية «سحر الشرق» تمثل تجربة مهمة بالنسبة له، خاصة أنها تجمع بين الطابع الوطني والتعريف بجمال مصر، مشيرًا إلى سعادته بردود الفعل التي حققتها الأغنية منذ طرحها.

وعلى صعيد آخر، كشف أبو الليف عن تلقيه عددًا من العروض الفنية للمشاركة في أعمال تمثيلية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك العديد من الأعمال المعروضة عليه، ويقرأ حاليًا عددًا منها لاختيار الأنسب له، تمهيدًا لخوض تجربة فنية جديدة في عالم التمثيل.

وعن موقفه من غناء المهرجانات، أوضح أبو الليف أنه لا يفضل تقديم هذا اللون الغنائي، لكنه لا يمانع خوض التجربة إذا كان العمل يحمل مضمونًا هادفًا ورسالة واضحة، مؤكدًا أن المحتوى الذي يقدمه للجمهور يمثل أولوية بالنسبة له.

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