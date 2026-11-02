التلفزيونات الذكية: شاشات في منزلك تراقب سلوكك وتجمع بياناتك

لم تعد أجهزة التلفزيون الذكية مجرد نوافذ لعرض الأفلام والبرامج، بل تحولت في الآونة الأخيرة إلى أدوات لجمع البيانات ومراقبة سلوكيات المستخدمين داخل منازلهم.

تشير التقارير التقنية إلى أن هذه الشاشات تستخدم تقنيات متطورة مثل "التعرف التلقائي على المحتوى" (ACR)، والتي تتيح للشركات المصنعة تتبع كل ما يعرض على الشاشة، سواء كان بثاً مباشراً، أو ألعاب فيديو، أو أقراص مدمجة، بهدف بناء ملفات تعريفية دقيقة للمستخدمين واستغلالها في الإعلانات الموجهة.

إجراء مكالمات الفيديو

الأمر لا يتوقف عند حدود تتبع المشاهدة؛ فبعض الأجهزة المزودة بميكروفونات مدمجة للمساعد الصوتي وكاميرات لإجراء مكالمات الفيديو قد تفتح باباً لانتهاك الخصوصية إذا لم يتم تأمينها بشكل صحيح.

خطوات لحماية خصوصيتك

إذا كنت ترغب في استعادة السيطرة على بياناتك ومنع تلفزيونك من مراقبتك، ينصح الخبراء باتباع الخطوات التالية عبر قوائم الإعدادات: