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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

التلفزيونات الذكية: شاشات في منزلك تراقب سلوكك وتجمع بياناتك

شاشات في منزلك تراقب سلوكك
شاشات في منزلك تراقب سلوكك
لمياء الياسين

لم تعد أجهزة التلفزيون الذكية مجرد نوافذ لعرض الأفلام والبرامج، بل تحولت في الآونة الأخيرة إلى أدوات لجمع البيانات ومراقبة سلوكيات المستخدمين داخل منازلهم. 

تشير التقارير التقنية إلى أن هذه الشاشات تستخدم تقنيات متطورة مثل "التعرف التلقائي على المحتوى" (ACR)، والتي تتيح للشركات المصنعة تتبع كل ما يعرض على الشاشة، سواء كان بثاً مباشراً، أو ألعاب فيديو، أو أقراص مدمجة، بهدف بناء ملفات تعريفية دقيقة للمستخدمين واستغلالها في الإعلانات الموجهة.

إجراء مكالمات الفيديو

الأمر لا يتوقف عند حدود تتبع المشاهدة؛ فبعض الأجهزة المزودة بميكروفونات مدمجة للمساعد الصوتي وكاميرات لإجراء مكالمات الفيديو قد تفتح باباً لانتهاك الخصوصية إذا لم يتم تأمينها بشكل صحيح.

خطوات  لحماية خصوصيتك

إذا كنت ترغب في استعادة السيطرة على بياناتك ومنع تلفزيونك من مراقبتك، ينصح الخبراء باتباع الخطوات التالية عبر قوائم الإعدادات:

  • التعرف التلقائي توجه إلى إعدادات الخصوصية أو الشروط والسياسات في التلفاز الزكي، وابحث عن خيارات "التعرف التلقائي على المحتوى" أو "بيانات المشاهدة" وقم بتعطيلها.
  • تعطيل الميكروفونات والكاميرات: قم بإيقاف تشغيل المساعد الصوتي التلقائي الذي يستمع دائماً للكلمات الافتتاحية، واكتفِ بالضغط اليدوي على جهاز التحكم عند الحاجة. إذا كان جهازك يحتوي على كاميرا غير مستخدمة، فمن الأفضل تغطيتها شريط لاصق.
  • تغيير إعدادات الإعلانات الموجهة: ابحث عن خيار "تتبع الإعلانات" أو "الإعلانات المخصصة" وقم بإلغاء تفعيله للحد من مشاركة بياناتك مع أطراف ثالثة.
  • فصل التلفزيون إذا كنت لا تستخدم الميزات الذكية للشاشة وتعتمد على أجهزة بث خارجية، يمكنك ببساطة فصل التلفزيون تماماً عن شبكة الإنترنت (الواي فاي).
أجهزة التلفزيون أجهزة التلفزيون الذكية عرض الأفلام جمع البيانات مراقبة سلوكيات التعرف التلقائي ألعاب فيديو أقراص مدمجة تغيير إعدادات الإعلانات

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