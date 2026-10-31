صدمة لعشاق الهواتف المدمجة.. وان بلس توقف تطوير هاتفها الصغير

كشفت تسريبات حديثة أن شركة وان بلس OnePlus، لا تخطط حاليا لإطلاق جيل جديد من هواتفها صغيرة الحجم، ما يعني أن خليفة هاتف OnePlus 15T قد لا يرى النور خلال الفترة القريبة، في خطوة قد تخيب آمال المستخدمين الذين يفضلون الهواتف ذات الشاشات المدمجة وسهلة الاستخدام بيد واحدة.

وبحسب المسرب الشهير Digital Chat Station، فإن شركة وان بلس لا تعتزم تحديث سلسلة هواتفها صغيرة الشاشة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن خططها المقبلة قد تتجه نحو إطلاق هاتف جديد بشاشة عريضة، دون الكشف عن اسمه أو مواصفاته أو موعد طرحه المحتمل.

ولم يقدم المسرب تفسيرا لقرار الشركة أو جدولا زمنيا لعودة هذه الفئة من الهواتف، كما لم تصدر وان بلس أي تعليق رسمي بشأن هذه المعلومات، ما يجعلها في إطار التسريبات غير المؤكدة حتى الآن.

OnePlus 15T.. آخر هواتف الشركة صغيرة الحجم

ويظل هاتف OnePlus 15T أحدث إصدارات الشركة ضمن فئة الهواتف المدمجة، بعدما ظهر للمرة الأولى خلال شهر مارس الماضي، خلفا لهاتف OnePlus 13T الذي أطلق العام السابق.

ورغم حجمه الصغير نسبيا، يقدم الهاتف مواصفات قوية، إذ يعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويضم بطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير في الساعة.

ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.32 بوصة، داخل هيكل يبلغ عرضه 71.82 ملم، بينما يصل وزنه إلى نحو 194 جراما، مع حواف نحيفة للغاية لا يتجاوز سمكها 1.1 ملم من الجوانب الأربعة، وهو ما ساعد الشركة على الحفاظ على تصميم مدمج دون التضحية بمساحة الشاشة.

OnePlus 15T

كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل وبطارية ضخمة

وعلى مستوى التصوير، يضم OnePlus 15T وحدة كاميرات خلفية بتصميم معدني مربع، تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3.5x.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وتتمثل إحدى أبرز نقاط القوة في الهاتف في بطاريته الكبيرة بسعة 7500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16 في السوق الصينية، كما يتمتع بمقاومة الماء والغبار بمعيار IP69K، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج أسفل الشاشة.

وتشمل خيارات الاتصال دعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6.0 وتقنية NFC.

هاتف OnePlus 15T خارج الأسواق العالمية

ورغم المواصفات القوية التي يقدمها الهاتف، فإن OnePlus 15T لم يصل إلى الأسواق العالمية، وظل حصرا على السوق الصينية.

ويبدأ سعره هناك من 4299 يوانا صينيا، ما يعادل نحو 645 دولارا، لنسخة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من مساحة التخزين.

ومع غياب أي خطط معلنة لتطوير خليفة جديد، يظل OnePlus 15T الخيار الوحيد المتاح حاليا ضمن هواتف الشركة صغيرة الحجم، حتى داخل السوق الصينية.