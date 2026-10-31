ترامب: اتفاق سلام كبير في قمة العشرين يشمل روسيا وأوكرانيا وإيران

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية واسعة لعدد من النزاعات الدولية، بعدما أعرب عن تفاؤله بإمكانية الإعلان عن اتفاق سلام كبير خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، قد يشمل روسيا وأوكرانيا وإيران، في تحرك وصفه بأنه قد يمثل اختراقًا مهمًا في الملفات الدولية الأكثر تعقيدًا.

وقال ترامب، في مقابلة مع المعلق السياسي الأمريكي المحافظ بيني جونسون، نشرت اليوم السبت، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى وجود فرصة جيدة لتحقيق تقدم في المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف الرئيس الأمريكي، ردًا على سؤال بشأن إمكانية إبرام اتفاق خلال قمة العشرين، أن هناك الكثير من الاتفاقات التي تعمل واشنطن على تحقيقها، معربًا عن أمله في أن تشهد القمة اختراقًا دبلوماسيًا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تسويات أخرى مرتبطة بالأزمات الدولية.

تأتي تصريحات ترامب في وقت تسعى فيه إدارته إلى إعادة إطلاق مسار المفاوضات بين موسكو وكييف، وسط تحركات دبلوماسية أمريكية واتصالات مع الجانبين، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

وفيما يتعلق بإيران، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مدعيًا أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضعف كبير، ومشددًا على أن واشنطن تعمل على معالجة هذا الملف.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة ميامي الأمريكية قمة مجموعة العشرين خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل، وسط ترقب لاحتمالات مشاركة بوتين، بعدما وجهت واشنطن دعوة رسمية إليه، دون إعلان الكرملين حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن المشاركة.