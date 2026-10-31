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مفاجأة في أسعار البيض.. كم سجل سعر الكرتونة للمستهلك؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجأة في أسعار البيض.. كم سجل سعر الكرتونة للمستهلك؟

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

شهدت أسعار البيض استقرارا في الأسواق المحلية خلال الأيام الأخيرة، بعد أسابيع  من الارتفاع النسبي، لتعاود الكرتونة الصعود مجددًا مدفوعة بزيادة الطلب، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الشراء.

وعلى مستوى المزارع، سجلت أسعار كرتونة البيض ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى نحو 105 جنيهات، وهو مستوى لم تصل إليه الأسعار منذ عدة أشهر، وفقًا للبيانات الواردة، في ظل زيادة معدلات السحب على المنتج وتحركات الأسعار داخل السوق.

و بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 110 جنيهات للبيع بالجملة من المزرعة، بينما يصل سعرها للمستهلك النهائي إلى قرابة 130 جنيهًا، مقارنة بمستويات تراوحت بين 80 و90 جنيهًا خلال الفترة الماضية.

البيض الأبيض

كما سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 110 جنيهات في أسواق الجملة، فيما يبلغ سعرها للمستهلك حوالي 125 جنيهًا، وفقًا للأسعار المتداولة في الأسواق المحلية.

وفيما يتعلق بالبيض البلدي، فقد سجل أسعارًا أعلى مقارنة بالأنواع الأخرى، إذ يبدأ سعر الكرتونة من نحو 140 جنيهًا بالجملة، بينما يصل إلى قرابة 150 جنيهًا للمستهلك النهائي.

ويأتي هذا التحرك في الأسعار بعد فترة شهدت خلالها الأسواق انخفاضات متتالية في أسعار البيض، قبل أن تعود إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية، وسط تنامي الطلب وزيادة القوة الشرائية مع بداية العام الدراسي، وهو ما انعكس على أسعار البيع وحركة التداول في الأسواق.

ومن جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن قطاع الدواجن يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة تراجع أسعار البيع عن تكلفة الإنتاج خلال الأشهر الماضية، رغم وفرة الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق، محذرًا من تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف النقل على المربين واستمرارهم في العملية الإنتاجية.

وقال الزيني خلال تصريحات لـ"صدي البلد " إن طبيعة قطاع الدواجن تختلف عن قطاعات أخرى، نظرًا لأن الدواجن الحية والبيض الطازج من السلع سريعة التداول التي تُباع يوميًا، ولا يمكن تأجيل طرحها في الأسواق بعد اكتمال دورة الإنتاج، وهو ما يجعل المنتجين أكثر تأثرًا بأي اختلال بين العرض والطلب.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن متوسط سعر طبق البيض خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ نحو 84 جنيهًا، بما يقل عن تكلفة الإنتاج بأكثر من 15 جنيهًا، فيما سجل متوسط سعر كيلو الدواجن نحو 64 جنيهًا، بانخفاض عن التكلفة يقدر بنحو 10 جنيهات للكيلو، الأمر الذي فرض أعباء كبيرة على المربين.

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