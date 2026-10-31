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مسؤول الأمن الإيراني الأول لأوروبا: الحرب والإرهاب لهما ثمن وأنتم تدفعون الفاتورة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول الأمن الإيراني الأول لأوروبا: الحرب والإرهاب لهما ثمن وأنتم تدفعون الفاتورة

سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي
سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي
محمد على

قال سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، للحكومات الأوروبية في منشور على حسابه على الإنترنت، إنهم يحصدون عواقب دعمهم السابق للأعمال الإرهابية التي قام بها النظام الصهيوني، في الوقت الذي تشكو فيه أوروبا من التداعيات الاقتصادية التي بلغت مليارات اليورو جراء الحرب مع إيران.


في منشور على حسابه على منصة إكس، كتب رضائي: "بالأمس فقط، افتخرت أوروبا بالأعمال القذرة للنظام الصهيوني. واليوم، تتذمر من مليارات الدولارات التي تكلفها الحرب مع إيران. عندما هللتم لجرائم الحرب، هل ظننتم أن عواقبها لن تطالكم أنتم أيضاً؟ للحرب والإرهاب ثمن باهظ. والآن حان دوركم للدفع".

تأتي هذه التصريحات وسط اعترافات أوروبية متزايدة بالتكاليف الباهظة للحرب.  صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرز بأن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب قد كلّف أوروبا بالفعل أكثر من 100 مليار يورو (112 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الماضية، داعياً إلى حل دبلوماسي.


أكد ميرز إن الحرب على إيران "لا يمكن حلها عسكرياً".

وفي حديثه للصحفيين في سيول، قال ميرز إن ألمانيا تنسق وتكثف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وقال: "لقد دفعت الشركات والمستهلكين في أوروبا أكثر من 100 مليار يورو إضافية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لهذا النزاع. ولذلك، لدينا أيضاً مصلحة اقتصادية في إنهاء هذا النزاع في أسرع وقت ممكن".


كما دعا ميرز إلى الحوار، قائلاً: "لا يمكن حل هذا الصراع عسكرياً".


وقد استشهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ومسؤولو الطاقة في الاتحاد الأوروبي بأرقام مماثلة، حيث أشاروا إلى ارتفاع فواتير استيراد الوقود والأعباء التي يتحملها المستهلكون منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي في 28 فبراير.


يتحمل المواطنون الأوروبيون الثمن المتزايد للحرب غير الشرعية، حيث ارتفعت فاتورة استيراد الوقود  للاتحاد الأوروبي بنحو 100 مليار يورو كنتيجة مباشرة للاضطرابات المرتبطة بالصراع والإجراءات الدفاعية الإيرانية في مضيق هرمز.

وقد حمّل المشرعون في الاتحاد الأوروبي واشنطن وتل أبيب بشكل متزايد مسؤولية تفاقم الأزمة، بينما غضت بروكسل الطرف إلى حد كبير.


أكد رضائي، وهو قائد مخضرم في الحرس الثوري الإيراني، ويعمل الآن كسكرتير للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثل المرشد الأعلى في المجلس، أن مقاومة إيران قد فرضت تكاليف حقيقية على المعتدين.

و أكد في تصريحاته الأخيرة أن قوى أكبر من الولايات المتحدة حاولت إخضاع إيران لتنتهي في "مزبلة التاريخ"، وأن طهران لم تستخدم بعد كامل قدراتها.


تؤكد الرسالة الأخيرة الصادرة عن مسؤول الأمن الأعلى موقف طهران الثابت بأن  الذين سهّلوا أو هللوا للحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية غير المبررة لا يمكنهم أن يتوقعوا أن يكونوا بمنأى عن عواقبها.


أكد المسؤولون الإيرانيون أن أي حل دائم يجب أن يبدأ بإنهاء الأعمال التدخلية، والاعتراف بمخاوف إيران الأمنية المشروعة، والوفاء بالشروط التي أعلنتها طهران، بدلاً من المحاولات المستمرة لنقل العبء إلى الجمهورية الإيرانية وشعبها.

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