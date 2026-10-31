قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
الإصابة بالعين.. 9 أمور أوصى بها رسول الله تحميك وأطفالك من حسد الأقارب
بعد أمنيتها بتولي المنصب.. وزير الإعلام عن "ميار عثمان": نموذج فعلي لقادة المستقبل
سعر الدولار في البنوك الآن
رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس
أمطار رعدية فى 7 مناطق .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم السبت
انتخاب مصبح الكحيلى رئيسا لمجلس إدارة نادى بنها الرياضى
موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
حسام غالي: وائل جمعة خانه التوفيق ولا يحق له التدخل في طريقة لعب المنافس
وزير خارجية إيران : سنوجه ضربة مدمرة لمن يجرؤ على مهاجمة بلادنا
مشاريع قائمة على الأنا.. كلينتون يشن هجوما ضد الرئيس الأمريكي ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مشاريع قائمة على الأنا.. كلينتون يشن هجوما ضد الرئيس الأمريكي ترامب

كلينتون وترامب
كلينتون وترامب
محمود نوفل

انتقد الرئيس الأمريكي  الأسبق بيل كلينتون ما أسماه "فساد" رئاسة دونالد ترامب، حيث تطرق إلى الحرب مع إيران، وذلك خلال خطاب ألقاه في ولاية ميسيسيبي لدعم حملة أحد مرشحي الحزب الديمقراطي.

وقال كلينتون  -الذي كان يتحدث لدعم سكوت كولوم، مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ- إن "ارتفاع أسعار الوقود هو نتيجة مباشرة لهجوم غير مدروس جيداً على إيران".

وذكر : "لا أحد يتمنى أكثر مني ألا تصبح إيران قوة نووية، وأن تتحول في نهاية المطاف إلى ديمقراطية حقيقية. لقد قمنا بالكثير لعرقلة مساعيهم خلال فترة رئاستي، لكنني لم أعتقد يوماً أنه ينبغي لنا خوض حرب تؤدي إلى مقتل الكثير من الناس، خاصة وأننا لم نكن ننوي احتلال البلاد".

وزاد قائلاً: "لا ينبغي البدء في قتل الناس ما لم تكن تعرف كيف ستنهي هذا الأمر".

يُذكر أن كلينتون نفسه كان قد أمر بعدة حملات قصف في الشرق الأوسط؛ شملت ضربات ضد العراق عامي 1993 و1996، وهجمات بصواريخ كروز استهدفت أفغانستان والسودان عام 1998، بالإضافة إلى ضربات أخرى في العراق في أواخر عام 1998.

كما أعرب الرئيس الأسبق عن استيائه مما وصفه بـ "الفساد" و"المشاريع القائمة على الأنا" في إدارة ترامب، مشيراً إلى رغبة ترامب في بناء قوس يحمل اسمه.

وتناول كلينتون أيضاً ولع ترامب بفرض الرسوم الجمركية -وهي الكلمة التي وصفها ترامب نفسه بأنها "كلمته المفضلة"- والتي جعلها ركيزة أساسية في سياساته لفترته الرئاسية الثانية.

أمريكا ترامب كلينتون الحرب الأمريكية ضد إيران إرتفاع أسعار الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد رفع الفائدة.. حقيقة فرض مصاريف جديدة على التحويلات البنكية اللحظية

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من إنستاباي والبنوك

البنك المركزي

السعودية توافق على استمرار وديعة بـ 5.3 مليار دولار لمدة عام في «المركزي المصري»

نشات الديهي وبوتين

العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

عدادات الكهرباء الكارت

مديونية عداد الكهرباء الكارت.. أسباب الخصم المفاجئ من الرصيد

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

ترشيحاتنا

"قومي المرأة"

قومي المرأة ينظم ورشة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير نقل حضري للنساء

الدكتور هشام الغزالي

هشام الغزالي: مصر تحظى بدعم دولي بمكافحة السرطان.. ونستعد لإطلاق تعاون بحثي دولي

مصر تحصد لقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات

إنجاز تاريخي.. مصر تحصد لقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات بـ 19 ميدالية

بالصور

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

طريقة عمل بان كيك بخطوات بسيطة ومثالية

طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك

فيديو

بركة هرم السينكي

هرم فرعوني يعالج تأخر المشي والكلام.. أسرار هرم السينكي في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد