مشاريع قائمة على الأنا.. كلينتون يشن هجوما ضد الرئيس الأمريكي ترامب

انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ما أسماه "فساد" رئاسة دونالد ترامب، حيث تطرق إلى الحرب مع إيران، وذلك خلال خطاب ألقاه في ولاية ميسيسيبي لدعم حملة أحد مرشحي الحزب الديمقراطي.

وقال كلينتون -الذي كان يتحدث لدعم سكوت كولوم، مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ- إن "ارتفاع أسعار الوقود هو نتيجة مباشرة لهجوم غير مدروس جيداً على إيران".

وذكر : "لا أحد يتمنى أكثر مني ألا تصبح إيران قوة نووية، وأن تتحول في نهاية المطاف إلى ديمقراطية حقيقية. لقد قمنا بالكثير لعرقلة مساعيهم خلال فترة رئاستي، لكنني لم أعتقد يوماً أنه ينبغي لنا خوض حرب تؤدي إلى مقتل الكثير من الناس، خاصة وأننا لم نكن ننوي احتلال البلاد".

وزاد قائلاً: "لا ينبغي البدء في قتل الناس ما لم تكن تعرف كيف ستنهي هذا الأمر".

يُذكر أن كلينتون نفسه كان قد أمر بعدة حملات قصف في الشرق الأوسط؛ شملت ضربات ضد العراق عامي 1993 و1996، وهجمات بصواريخ كروز استهدفت أفغانستان والسودان عام 1998، بالإضافة إلى ضربات أخرى في العراق في أواخر عام 1998.

كما أعرب الرئيس الأسبق عن استيائه مما وصفه بـ "الفساد" و"المشاريع القائمة على الأنا" في إدارة ترامب، مشيراً إلى رغبة ترامب في بناء قوس يحمل اسمه.

وتناول كلينتون أيضاً ولع ترامب بفرض الرسوم الجمركية -وهي الكلمة التي وصفها ترامب نفسه بأنها "كلمته المفضلة"- والتي جعلها ركيزة أساسية في سياساته لفترته الرئاسية الثانية.