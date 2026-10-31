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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

يستعد فريق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه إنزو ماريسكا، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره برايتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، في لقاء يسعى خلاله الفريق السماوي للعودة إلى طريق الانتصارات ومواصلة الحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

ويستضيف ملعب «الاتحاد» المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وبرايتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة في ظل تقارب مستوى الفريقين خلال الجولات الماضية.

موقف مانشستر سيتي وبرايتون في جدول الدوري الإنجليزي

يدخل مانشستر سيتي المباراة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بعدما قدم نتائج قوية منذ انطلاق الموسم، ويطمح إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعه في الصدارة والابتعاد عن ملاحقيه.

في المقابل، يحتل فريق برايتون المركز الثالث برصيد 16 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل طموحات المنافسة على اللقب، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر وإثبات قدرته على منافسة الكبار هذا الموسم.

مانشستر سيتي يسعى للتعويض أمام برايتون

وتأتي المباراة بعد مواجهة جمعت الفريقين يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو، والتي حسمها مانشستر سيتي لصالحه بركلات الترجيح، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويأمل السيتي في تكرار تفوقه على برايتون، خاصة بعدما تعرض لأول هزيمة له في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، إثر خسارته أمام أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم بالنسبة لكتيبة ماريسكا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الاتحاد.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون

تُنقل مباراة مانشستر سيتي وبرايتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر قناة بي إن سبورتس الأولى

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