مانشستر سيتي يسعى لتعزيز الصدارة أمام أستون فيلا في البريميرليج

يخوض مانشستر سيتي مواجهة جديدة خارج ملعبه، عندما يلتقي أستون فيلا في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، في مباراة يستهدف خلالها حامل الصدارة مواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز موقعه في القمة.

ويقدم السيتي بداية قوية في المسابقة، بعدما حصد العلامة الكاملة من مبارياته السبع الأولى، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، متقدمًا بثلاث نقاط على أرسنال صاحب المركز الثاني. ويسعى الفريق السماوي إلى تحقيق انتصاره الثامن تواليًا، ومواصلة الضغط على منافسيه في سباق اللقب.

ويخوض مانشستر سيتي المواجهة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه العريض على آيك آثينا اليوناني بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، وهي النتيجة التي عززت ثقة الفريق قبل استئناف مشواره المحلي.

وتسلط الأضواء أيضًا على المدير الفني إنزو ماريسكا، الذي يتطلع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية مع الفريق، في ظل البداية المميزة التي حققها السيتي تحت قيادته، وفقًا لما أوردته التقارير الواردة في النص الأصلي.

في المقابل، يتطلع أستون فيلا إلى استغلال اللعب على أرضه من أجل إيقاف قطار المتصدر، خاصة بعدما تحسنت نتائجه في الجولات الأخيرة، ليصل إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

ونجح أستون فيلا في تحقيق انتصارين وتعادل خلال آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي، وكان آخرها الفوز على نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل، ليخوض المواجهة المرتقبة بثقة أكبر ورغبة في مواصلة التقدم بجدول الترتيب.

ويأمل أصحاب الأرض في استثمار دعم الجماهير لمقارعة المتصدر والخروج بنتيجة إيجابية، بينما يدخل مانشستر سيتي اللقاء واضعًا النقاط الثلاث هدفًا رئيسيًا، من أجل الحفاظ على سجله المثالي وتأكيد جديته في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.