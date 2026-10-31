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موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

توتنهام
توتنهام
رباب الهواري

يستعد فريق توتنهام، بقيادة مديره الفني روبرتو دي زيربي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/2027، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث.

ويستضيف توتنهام نظيره كريستال بالاس على ملعبه، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، وسط تطلعات أصحاب الأرض لمواصلة صحوتهم الأخيرة وتحقيق انتصار جديد يساعدهم على تحسين موقعهم في جدول الترتيب.

موقف توتنهام وكريستال بالاس في جدول الدوري الإنجليزي

يدخل توتنهام المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز السابع عشر، بعدما جمع 7 نقاط فقط منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي.

ويطمح توتنهام إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والابتعاد عن المراكز المتأخرة، خاصة في ظل تقارب النقاط بين الفريقين، وهو ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة للطرفين.

توتنهام يسعى لمواصلة الانتصارات

ويخوض توتنهام مواجهة كريستال بالاس بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال آخر مباراتين أمام كوفنتري سيتي وتشيلسي، ليأمل الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه روبرتو دي زيربي.

وفي المقابل، يتطلع كريستال بالاس إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب واستعادة التوازن خلال الجولات المقبلة.

عمر مرموش يترقب المشاركة أمام كريستال بالاس

وتتجه الأنظار إلى النجم المصري عمر مرموش، الذي يأمل في الحصول على فرصة المشاركة خلال مواجهة اليوم، ومواصلة ظهوره التهديفي بعدما نجح في تسجيل هدف أمام كوفنتري سيتي ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.

موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس اليوم

تنطلق مباراة توتنهام وكريستال بالاس اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وكريستال بالاس

ومن المقرر إذاعة مباراة توتنهام وكريستال بالاس عبر قناة بي إن سبورتس 1، الناقل لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

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