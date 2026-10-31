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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد أمنيتها بتولي المنصب.. وزير الإعلام عن "ميار عثمان": نموذج فعلي لقادة المستقبل

ضياء رشوان
ضياء رشوان

وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، التهنئة إلى الطفلة المصرية "ميار محمد رجب عثمان" لفوزها بالمركز الأول في "تحدي القراءة العربي" في المسابقة التي عقدت بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيداً بالأداء رفيع المستوى في الإلقاء، والتمكن من إجادة اللغة العربية والثقافة المتميزة، والقدرة على التعبير التي قدمتها الطفلة "ميار" في المسابقة، وتابعها بانبهار الملايين من كافة الشعوب العربية.


كما اتصل الوزير تليفونيا بوالد الطفلة "ميار" بالكويت وبوالدتها في دولة الإمارات، ووجه لهما التحية على حسن رعايتهم لها وفق أفضل القيم التربوية والتعليمية السليمة في وقت تعاني فيه كل المجتمعات من ابتعاد الأجيال الجديدة عن القراءة في المجالات العلمية والأدبية المفيدة.


وتعليقاً على ما عبرت عنه الطفلة "ميار" من أنها تتمنى أن تكون وزيرة للإعلام في المستقبل، أكد وزير الدولة للإعلام أن "ميار" تقدم نموذجاً فعلياً لقادة المستقبل الذين نتطلع إليهم، بل هي منذ الآن قدوة ومثالا يحتذى لكل جيلها لإعادة الاعتبار للقراءة والثقافة واتقان اللغة العربية وآدابها، فضلاً عن الروح الوطنية التي استطاعت التعبير عنها في هذه السن المبكرة.

تكريم أصحاب المواهب والمتميزين

ووجه الوزير ضياء رشوان الدعوة إلى الطفلة "ميار" للقائه فور وصولها إلى مصر لتكريمها، وتوفير كل ما يمكن أن يساعدها على استمرار التفوق والتميز في مراحلها التعليمية القادمة، مؤكداً حرص الدولة على تكريم ورعاية المواهب على نحو ما تابعناه في منتدى مصر حيث تفضل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم أصحاب المواهب والمتميزين من أبناء مصر في كل المجالات والمراحل العمرية، ومن بينهم الطالب الأزهري محمد الأمير زكريا رياض، الفائز أيضاً بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي لذوي الهمم.


كما أشار وزير الدولة للإعلام إلى مشروع "دولة المواهب" الذي أعلن عنه السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضمن توصيات "منتدى مصر" في الجلسة الختامية للمنتدي والذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية، والثقافية، والإبداعية، والرياضية وتنميتها من خلال خطوات تنفيذية عبر قطاعات الدولة المختلفة.

ضياء رشوان ميار محمد رجب عثمان تحدي القراءة العربي المسابقة الإمارات الكويت القيم التربوية والتعليمية السليمة

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